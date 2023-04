El banco regional estadounidense First Republic Bank, una de las entidades señaladas durante la crisis abierta por el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, registró en el primer trimestre del año una 'hemorragia' en sus depósitos con la salida de casi el 58% del dinero que la entidad contabilizaba en el trimestre anterior, según las cuentas publicadas por la entidad.

En concreto, la cifra de depósitos anotada por First Republic Bank al cierre del trimestre era de 104.474 millones de dólares (94.498 millones de euros), con la salvedad de que esta cantidad incluye los 30.000 millones de dólares (27.135 millones de euros) de la inyección de fondos proporcionada a la entidad por los mayores bancos estadounidenses. De este modo, descontando esta inyección, el banco regional registró la salida de 101.963 millones de dólares (92.226 millones de euros) respecto de los 176.437 millones de dólares (159.589 millones de euros) en depósitos contabilizados al cierre del cuarto trimestre de 2022.

«La actividad de depósitos comenzó a estabilizarse a partir de la semana del 27 de marzo de 2023 y se ha mantenido estable hasta el viernes 21 de abril de 2023», aseguró la entidad, que a 21 de abril contabilizaba depósitos por importe de 102.700 millones de dólares (92.893 millones de euros), sólo un 1,7 % menos que a 31 de marzo de 2023. De su lado, el banco estadounidense informó de que en los tres primeros meses del año alcanzó un beneficio neto de 269 millones de dólares (243 millones de euros), un 32,9% menos que en el mismo periodo de 2022.

Los ingresos de First Republic Bank cayeron un 13,4% en el trimestre respecto de un año antes, hasta 1.209 millones de dólares (1.093 millones de euros), incluyendo una bajada del 19,4% de los ingresos por intereses netos, que sumaron 923 millones de dólares (835 millones de euros). Al cierre del trimestre, la ratio de capital básico de máxima calidad CET1 se situó en el 9,32%, frente al 9,17% del trimestre anterior y el 9,48% del primer trimestre del año pasado.

«Como resultado de los recientes acontecimientos, el banco está tomando acciones para fortalecer su negocio y reestructurar su balance», explicó la entidad en referencia a los esfuerzos para aumentar los depósitos asegurados, reducir los préstamos del Banco de la Reserva Federal y disminuir los saldos de los préstamos para corresponder con la menor dependencia de los depósitos no asegurados.

A través de estas acciones, First Republic Bank tiene la intención de reducir el tamaño de su balance general, reducir su dependencia de los préstamos a corto plazo y abordar los desafíos que continúa enfrentando. Por otro lado, la entidad también está tomando medidas para reducir sus gastos, incluidas reducciones significativas en la compensación de los ejecutivos, la condensación del espacio de oficinas corporativas y la reducción de proyectos no esenciales y actividades. Asimismo, First Republic Bank también espera reducir su plantilla de alrededor de 7.200 trabajadores en aproximadamente un 20-25% en el segundo trimestre.