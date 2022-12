La organización del Consejo Democrático Kurdo, que agrupa a veinticuatro asociaciones de la diáspora kurda en toda Francia, ha convocado una manifestación para el sábado en París para expresar su repulsa ante el ataque a tiros perpetrado este viernes por un hombre armado en un centro cultural kurdo que se ha saldado con la muerte de tres personas.

El Gobierno francés no ha vinculado este ataque específicamente con la existencia del centro cultural, pero el CDK, en su cuenta de Twitter, describe a los fallecidos como «militantes kurdos» y un testigo del tiroteo ha asegurado a la agencia kurdo-iraquí Rudaw que los tres fallecidos eran «activistas de la causa kurda». Hasta ahora, no obstante, no se dispone de información oficial sobre las identidades de los fallecidos.