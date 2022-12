Las autoridades de Alemania han liberado a cientos de presos en todo el país antes de que cumplan la totalidad de sus condenas como un acto de buena voluntad de cara a la Navidad.

Según ha detallado el Ministerio de Justicia alemán, un total de 1.056 reclusos han sido liberados prematuramente este año, lo que supone un aumento significativo en comparación con 2022, cuando se concedió la libertad anticipada a poco más de 800 presos antes de Navidad, ha informado la agencia DPA.

El mayor número de presos autorizados a salir han sido los 291 reclusos en el estado occidental de Renania del Norte-Westfalia, que es también el más poblado del país.

Como en años anteriores, Baviera es el único de los 16 estados alemanes que no participa en la llamada 'Amnistía de Navidad'.

La amnistía navideña tiene por objeto ofrecer a los presos que serán puestos en libertad a finales de año unas buenas vacaciones y permitirles aprovechar los servicios de asistencia y los centros de asesoramiento antes de irse de vacaciones de Navidad, según la citada agencia.

Sin embargo, también hay presos que rechazan la excarcelación anticipada y prefieren pasar la Navidad en prisión.

La mayoría de las veces, los presos son puestos en libertad días, no meses, antes. Sólo los presos que no han atraído una atención negativa en la cárcel y no han tenido que cumplir una larga condena pueden optar a la excarcelación.