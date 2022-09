La ministra de Defensa Margarita Robles ha señalado que «Putin tiene que saber que no vamos a aceptar ningún tipo de amenaza» y que «vamos a continuar con el apoyo a Ucrania, junto a nuestros aliados». La ministra se ha referido en Madrid, tras su intervención en un acto en el Ministerio de Transportes, al discurso del presidente ruso que, tras la ofensiva exitosa de Ucrania, ha movilizado a 300.000 reservistas y ha advertido de que Rusia puede usar armas nucleares.

«Putin tiene que saber que no vamos a aceptar ningún tipo de amenaza o intimidación», ha señalado la ministra. Ante «la inquietante intervención de Putin, tiene que quedar muy claro que apoyamos firmemente y sin fisuras a Ucrania, porque eso es apoyar al Derecho Internacional y la paz», ha señalado, para después añadir que «vivimos en democracia y no aceptamos amenazas de quien no cree ni en la paz, ni en la democracia».

Robles ha expresado el apoyo claro e inequívoco de España a la ciudadanía de Ucrania: «junto a la OTAN y la UE, España seguirá apoyando a Ucrania, porque eso es apoyar las normas del Derecho Internacional». Y va a ser un apoyo «con todos los medios necesarios», ha señalado, para luego recordar a los militares ucranianos en tratamiento en hospitales militares españoles y a los que están siendo entrenados en nuestro país.