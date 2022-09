Carlos III será proclamado formalmente el sábado como nuevo rey de Inglaterra

El hasta ahora príncipe de Gales será proclamado formalmente el sábado como rey de Inglaterra tras el fallecimiento el jueves de Isabel II a los 96 años, si bien la muerte de su madre ya le elevó automáticamente al puesto dado que era el primero en la línea sucesora, según ha confirmado el Palacio de Buckingham. Así, ha resaltado que la proclamación tendrá lugar a las 10 horas (hora local) ante el Consejo de Acceso, un acto que se celebrará en el Palacio de St. James, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC. Carlos III dará este viernes a las 18.horas (hora local) su primer discurso oficial como rey.

La hora del discurso del nuevo monarca ha sido confirmada por el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, que ha resaltado que los procedimientos en el organismo serán pausados a esa hora, coincidiendo con el discurso a la nación del primogénito de Isabel II. Durante el acto de proclamación del nuevo rey, la muerte de Isabel II será anunciada, tras lo que se leerá una proclamación tradicional. Después, Carlos III participará en una segunda reunión en la que realizará una declaración y jurará preservar la Iglesia de Escocia, tras lo que será proclamado rey.

La reunión del Consejo de Acceso suele tener lugar en un plazo de 24 horas después de la muerte de un soberano, si bien en esta ocasión tendrá lugar después debido a que el fallecimiento de Isabel II no fue anunciado hasta la tarde del jueves, por lo que no había margen para fijar los planes de este viernes. El organismo cuenta en la actualidad como más de 700 integrantes, si bien sólo serán convocados alrededor de 200, tal y como ha informado el diario británico The Mirror. El Consejo de Acceso está dividido en dos partes y presidido por un presidente, cargo para el que ha sido nombrada Penny Mordaunt, la presidenta de la Cámara de los Comunes.

Mordaunt fue nombrada para el cargo el 6 de septiembre en el marco del Gobierno de la nueva primera ministra, Liz Truss, quien fue confirmada en el cargo durante una reunión con Isabel II en el Palacio de Balmoral, en Escocia. Sin embargo, aún no ha sido confirmada debido a que la reunión prevista para el miércoles fue aplazada por el estado de salud de la reina.