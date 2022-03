Zelenski afirma que Ucrania está dispuesta a aceptar un estatus neutral y no nuclear

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este domingo que Ucrania está dispuesta a aceptar un estatus neutral y no nuclear en una entrevista con periodistas independientes rusos. «Las garantías de seguridad y el estatus neutral y no nuclear de nuestro estado. Estamos dispuestos a aceptarlo. Este es el punto más importante», ha indicado Zelenski, tal y como recoge la cadena CNN. Así, ha hecho hincapié en que «cualquier acuerdo tendría que ser sometido al pueblo ucraniano en un referéndum».

En su discurso diario a la nación, Zelenski ha mencionado «la destrucción» de la libertad de expresión en Rusia y respecto a la entrevista con los periodistas independientres ha señalado que Rusia «tiene miedo de una conversación relativamente corta con varios periodistas y eso es que Ucrania lo está haciendo bien», según ha informado en un comunicado la página web de la presidencia de Ucrania. «Nos espera una nueva ronda de negociaciones, porque buscamos la paz. De verdad. Sin demora. Según me informaron, hay una oportunidad y una necesidad de una reunión cara a cara en Turquía», ha recalcado Zelenski. Así, ha reiterado que las prioridades de Ucrania en las negociaciones son la soberanía y la integridad territorial del país y garantías efectivas de seguridad. «Nuestro objetivo es obvio: la paz y el restablecimiento de la vida normal en nuestro estado natal lo antes posible», ha dicho.

«Hoy he apoyado el maratón mundial por la paz en Ucrania. No sólo en televisión. En decenas de ciudades de todo el mundo, la gente se reunió en apoyo de nuestro Estado, en apoyo de la libertad. Es un placer», ha subrayado el mandatario. Asimismo, ha aseverado que continuará «apelando a los parlamentos de otros países». También ha mandado un mensaje para las Fuerzas Armadas de Ucrania: «una y otra vez no me canso de dar las gracias. A cada uno de nuestros defensores. A todos los que luchan por nuestro futuro, por nuestros hijos, por nuestro pueblo», ha sentenciado el presidente.