El Pentágono crea un nuevo grupo para investigar los ovnis

El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo a última hora del martes que creará un nuevo grupo para investigar los informes sobre la presencia de ovnis en el espacio aéreo restringido. La formación del grupo se produce después de que el gobierno publicó en junio un informe, que abarcó 144 observaciones, en el que se afirmó que no hay datos suficientes para determinar la naturaleza de objetos voladores misteriosos. El nuevo Grupo de Identificación y Sincronización de la Gestión de Objetos que Viajan por Aire será supervisado por el Subsecretario de Defensa para Inteligencia, el director del Estado Mayor Conjunto y funcionarios de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

La Subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, declaró en un comunicado de prensa distinto que la presencia de fenómenos aéreos no identificados (UAP, por su sigla en inglés) en el espacio aéreo restringido supone un riesgo potencial para la seguridad del vuelo de las tripulaciones y plantea posibles problemas de seguridad nacional. El nuevo grupo, que reemplazará a la Fuerza de Tareas de Fenómenos Aéreos No Identificados de la Marina de Estados Unidos, trabajará para detectar, identificar y atribuir los objetos, y evaluar y mitigar cualquier amenaza asociada, dijo el Pentágono. Los militares estadounidenses llevan décadas desviando, desmintiendo y desacreditando las observaciones de objetos voladores no identificados y «platillos voladores», que se remontan a la década de 1940.