La activista sueca Greta Thunberg considera que las cumbres no llevarán a alcanzar los objetivos para atajar la crisis climática a menos que haya presión de la gente, según lo afirmó a la BBC antes de la cumbre de Glasgow (Escocia).

«El cambio vendrá cuando la gente exija el cambio. Así que no podemos esperar que nada pase en estas conferencias», señaló la ecologista en una entrevista con la emisora días antes de la cumbre COP26, que se celebrará del 31 de octubre al 12 de noviembre.

Esta es considerada la conferencia del clima más importante desde el acuerdo de París (2015), que busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados centígrados y perseguir esfuerzos para limitar el incremento a 1,5 grados.

Thunberg, que dijo que asistirá a la cita de Glasgow, resaltó que su mensaje a los líderes del mundo es que sean «honrados».

«Honrados sobre dónde están, cómo han fallado, cómo aún nos fallan (...) en lugar de tratar de encontrar soluciones, soluciones reales que realmente lleven a algún lugar, que lleven a un cambio considerable», subrayó la joven.

«Desde mi punto de vista, el éxito sería que finalmente la gente empiece a darse cuenta de la urgencia de la situación y se dé cuenta de que estamos afrontando una crisis existencial, y que vamos a necesitar grandes cambios», agregó.

La ecologista admitió dijo no sentirese como una «celebridad del clima», sino como una «activista del clima», al tiempo que se mostró agradecida por su posición ya que hay «mucha gente que no tiene una plataforma y a la que no se le escucha».