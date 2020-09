Hallan una molécula capaz de neutralizar al coronavirus en modelos animales

Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) han aislado la molécula biológica más pequeña hasta la fecha que, en modelos animales, neutraliza al nuevo coronavirus, causante de la enfermedad denominada COVID-19.

Esta molécula se ha utilizado para construir un fármaco, conocido como Ab8, para su uso potencial como terapéutico y profiláctico contra el SARS-CoV-2. De hecho, según han informado los expertos, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista 'Cell', es «muy eficaz» para prevenir y tratar la infección por SARS-CoV-2 en ratones y hámster.

Y es que, su pequeño tamaño no solo aumenta su potencial de difusión en los tejidos para neutralizar mejor al virus, sino que también permite administrar el fármaco por vías alternativas, incluida la inhalación. Además, no se une a las células humanas, lo que es una «buena señal» de que no provocará efectos secundarios en las personas.

«El Ab8 no solo tiene potencial como terapia para la COVID-19, sino que también podría usarse para evitar que las personas contraigan infecciones por coronavirus. Los anticuerpos de mayor tamaño han actuado contra otras enfermedades infecciosas y han sido bien tolerados, lo que nos da la esperanza de que podría ser un tratamiento eficaz para los pacientes con COVID-19 y para la protección de aquellos que nunca han tenido la infección y no son inmunes», han señalado los expertos.

Según han observado, incluso a la dosis más baja, Ab8 disminuyó 10 veces la cantidad de virus infeccioso en esos ratones en comparación con sus contrapartes no tratadas. Además, también fue eficaz en el tratamiento y la prevención de la infección por SARS-CoV-2 en hámster. Abound Bio, una empresa recientemente formada respaldada por UPMC, ha obtenido la licencia de Ab8 para el desarrollo mundial.