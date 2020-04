Italia rebasa los 150.000 contagios y se acerca a los 20.000 fallecidos

El número de personas que han contraído el coronavirus en Italia desde el inicio de la pandemia ha ascendido a 151.271, mientras que la cifra de muertos es ya de 19.468, tras 619 nuevos fallecidos en 24 horas, en lo que supone un nuevo repunte de víctimas entre días respecto a los 570 del viernes, 49 más.

El número de casos de contagios activos es de 100.269, un total de 1.996 casos activos más que el viernes, mientras que el número de altas ha aumentado significativamente: un total de 32.534 personas se han recuperado ya, por los 30.455 del viernes, 2.079 más.

Como notas positivas entre los contagiados, se confirma el descenso en pacientes hospitalizados, más o menos graves. A día de hoy, 3.381 personas están hospitalizadas en cuidados intensivos, 116 menos que ayer, mientras que 28.144 personas son hospitalizadas con síntomas, 98 menos que ayer.

Pero aunque el número de recuperados a subido, el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, ha recordado que no hay que «bajar la guardia». El funcionario ha estado acompañado en la rueda de prensa diaria por el pediatra y miembro del comité científico técnico, Alberto Villani, quien ha aprovechado para mandar un mensaje de tranquilidad a los padres.

«El número de niños que enferman sigue siendo muy bajo. Y, en cualquier caso, no se trata de casos graves. Entre 0 y 18 años, hay más de 2.000 diagnósticos, y los casos se distribuyen uniformemente entre los grupos de edad. De hecho, hubo muy pocas hospitalizaciones, alrededor del 7% de los pacientes en edad pediátrica. No hay pacientes críticos de estas edades en Italia», ha asegurado.

Un día más, Lombardía se mantiene como la región más afectada, con 273 fallecidos en las últimas 24 horas. Los casos allí ascienden a 57.592, 1.544 más que el viernes, y un total de 10.311 personas han fallecido. Detrás se encuentra Emilia-Romaña (19.635 casos, 2.481 muertos) y Piemonte (16.008 casos y 1.633 fallecidos).

Protección Civil ha registrado ciertas tendencias claramente al alza respecto al viernes en regiones como Molise y Basilicata, que ayer no registraron muertos y hoy han confirmado, respectivamente 14 y 17 víctimas mortales.