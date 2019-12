Mujica afirma que el feminismo «es bastante inútil» porque la «estridencia también termina jodiendo»

El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) ha manifestado que el feminismo «es bastante inútil» porque aunque «el machismo es un hecho y la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable, la estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa y excita lo reaccionario de la propia sociedad».

Mujica ha abordado cuestiones como el feminismo y el papel de la mujer tanto en el ámbito privado como en el público, además de otros temas, durante una entrevista con la semanario uruguayo Voces.

«Me resisto a que el feminismo pueda sustituir a la lucha de clases, porque las clases sociales las veo también dentro del movimiento feminista», ha defendido Mujica cuando fue interpelado por las consignas acerca de que «la revolución será feminista, o no será».

«Hay mujeres explotadas. Y el último orejón del tarro lo componen las mujeres abandonadas con hijos, y el movimiento feminista no les da bola. Es una de las cosas más dolorosas», ha criticado el que fuera presidente de Uruguay.

Mujica ha subrayado que «donde más machismo hay es en los escalones más bajos de la sociedad, porque el hombre deja tirada a la mujer con tres o cuatro hijos y que se arreglen. Ahí sí que es jodida la cosa», ha lamentado.

«La mujer tiene una responsabilidad con sus hijos que no es la del hombre. Trata de hacer cualquier cosa para darles de comer y protegerlos. La mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una, porque, si no, no sabés ni dónde tenemos la camisa», ha manifestado Mujica en una controvertida conversación con la revista.

Mujica ha dicho también que «las mujeres son menos pelotudas que los hombres», pues «terminan las carreras». En ese sentido ha asegurado que «hay cada vez más profesionales mujeres» y ha subrayado que «ese el mundo que viene» habrá «carreras como la del Poder Judicial» en la que, ha sostenido, habrá que «pedir cuotas masculinas».

Mujica también ha hablado de la homosexualidad, recurriendo a la Historia y a la Grecia clásica, pues según ha explicado «es más reaccionario el mundo moderno que el antiguo», ya que «el que lea 'La Iliada' con un poco de atención se dará cuenta de que Patroclo y Aquiles marchaban».

«Existió toda la vida. Con su culo cada cual que haga lo que quiera. No me jodas. La historia y el mundo antiguo están plagados de arquetipos de este tipo», ha defendido al tiempo que ha criticado la llegada de las religiones monoteístas, pues «donde reinan, reina la intolerancia».

«El único dios es el mío, y a la mierda. Lo mismo con todas las cuestiones de la vida», ha sentenciado.

Cuestionado acerca de los motivos de la derrota del Frente Amplio en las pasadas elecciones, Mujica ha lamentado que «se hizo poco», pues los comicios, ha explicado, los perdió la coalición de izquierdas. «Si hubiéramos venido dos o tres meses antes con fuerza, tendríamos posibilidades de ganar», ha afirmado.

No obstante, sí ha criticado la labor del Partido Socialista (PS), a cuyo líder, Gonzalo Civila, ha declarado no verlo «por ningún lado» durante la campaña. Según Mujica, los socialistas pusieron «unos letreros por ahí», pero en general, ha dicho, «no se la jugaron», pues siempre acabaron «hablando con los mismos convencidos de los comités».

Mujica también ha confesado tener amigos militares dentro de la política uruguaya de cuando estuvo preso. «Ahora la izquierda los putea. Es un problema de infantilismo», ha expresado.