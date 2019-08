Un juez de Alabama deja en libertad a un preso condenado a cadena perpetua por robar 50 dólares

Alvin Kennard, condenado a cadena perpetua por el robo de 50 dólares y que ha pasado más de 35 años preso, podría salir en libertad gracias a una revisión de sentencias en las hacinadas cárceles de Alabama, informaron este viernes los medios.

Kennard tenía 22 años cuando en 1983, junto a un cómplice, entró en la panadería Highlands de la localidad de Bessemer (Alabama), armado con un cuchillo y robó 50,75 dólares de la caja registradora, según los documentos del juicio.

Cuatro años antes, Kennard se había declarado culpable de un robo en una estación de gasolina y por los delitos de asalto en segundo grado y robo fue condenado a tres años de prisión, sentencias que le fueron suspendidas a cambio de libertad vigilada.

Alvin Kennard is set to be freed from prison in the next few days after 36 years behind bars.

