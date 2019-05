Estados Unidos evacua de Irak a su personal no esencial

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado que todo el personal que no sea de «emergencia» abandone Irak, una medida que afecta tanto a la Embajada norteamericana en Bagdad como al consulado de Erbil, según una nota oficial que llega tras las últimas alertas militares en la zona.

El Mando Central estadounidense advirtió el martes de «amenazas inminentes» sobre las tropas norteamericanas en Irak por parte de fuerzas respaldadas por Irán, poco después de que un portavoz de la coalición internacional contra Estado Islámico afirmase que el riesgo en la zona no había aumentado.

El Departamento de Estado no ha aludido directamente a estas supuestas amenazas pero sí ha ordenado que todo el personal no esencial abandone Irak, lo que obligará por ejemplo a suspender la emisión de visados. El Gobierno estadounidense tiene una «capacidad limitada» para proporcionar ayuda de emergencia a sus ciudadanos en Irak, según un comunicado de la Embajada.

La Administración norteamericana prevé evacuar a todos estos funcionarios mediante vuelos comerciales «cuanto antes» y ha recomendado a la población que evite las instalaciones de Estados Unidos en el país árabe y esté al tanto de la posible evolución de los acontecimientos.

Horas antes del anuncio del Gobierno estadounidense, el primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, había señalado que Bagdad no tiene información sobre «movimientos que puedan suponer una amenaza para nadie».

En rueda de prensa a última hora del martes, Abdul Mahdi resaltó que las autoridades iraquíes «comprueban todo con las Fuerzas Armadas, Hashd al Shaabi --una milicia paramilitar chií-- y los peshmerga --las fuerzas de seguridad kurdas--».

«Comprobamos la información que tienen todas las partes. En estos momento no hemos detectado movimientos graves que puedan suponer una amenaza para nadie», dijo, según ha recogido la cadena de televisión kurda Rudaw.

Asimismo, manifestó que el Gobierno iraquí «reitera que es su deber proteger a todos». «No queremos un asalto contra nadie que esté aquí, ningún componente, Embajada o nadie que tenga un contrato con Irak y trabaje en Irak», destacó.

«Irak no es el territorio de la rivalidad. Irak es la tierra del consenso. No queremos que Irak sea una lanzadera para atacar a nadie. Estas dos cosas, estas dos ecuaciones están vinculadas. No aceptamos que Irak sea el terreno de la transgresión», remachó.

ALEMANIA Y PAÍSES BAJOS

Durante la jornada de este miércoles, las Fuerzas Armadas de Alemania han suspendido sus labores de formación a los efectivos locales en Irak por la escalada de tensiones en la zona, mientras que Países Bajos ha dejado en suspenso su actual misión militar en el país asiático.

Alemania ha consultado con sus socios en la coalición contra el grupo terrorista Estado Islámico antes de tomar esta decisión, que afecta a los casi 160 militares que tiene actualmente desplegados en el país árabe, según fuentes militares citadas por la agencia de noticias DPA.

Por su parte, los militares neerlandeses --alrededor de medio centenar-- contribuyen, junto a tropas de otros países, en la formación de las fuerzas iraquíes en la ciudad de Erbil, capital del Kurdistán iraquí.