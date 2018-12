Polémica por la emisión en un canal francés de la canción «I Shot the Sheriff» cuando la policía abatió a Cherif Chekkat

El canal francés de noticias 24 horas BFM pidió disculpas por difundir la canción «I Shot the Sheriff» de Bob Marley, después de que la policía matara a tiros a Cherif Chekkat, el sospechoso detrás de un ataque en un mercado de Navidad en Estrasburgo que provocó la muerte de cuatro personas.

Chekkat, de 29 años, estuvo dos días prófugo luego del ataque al mercado, antes de que la policía lo rastreara hasta el vecindario parisino de Neudorf a última hora del jueves. La policía lo mató después de que el delincuente abriera fuego contra tres agentes.

El canal de noticias emitió un programa especial sobre la muerte de Chekkat, que incluía imágenes de la calle, y puso el éxito reggae de Bob Marley. BFM dijo que se debió a un error humano y este viernes se ha disculpado, pero no antes de que el desliz encendiera las redes sociales.

«El equipo técnico a cargo del sonido reconoce que estuvo detrás de este serio incidente y dice que se debió a un error humano», dijo BFM en un comunicado.

Los usuarios de Twitter no quedaron satisfechos con el argumento y se han podio leer comentarios como «BFM justo emitió 'I Shot the Sheriff' al aire en vivo. ¡Se volvieron locos!». Otro tuiteó: «No creo que 'I Shot the Sheriff' de Bob Marley fuera la mejor elección musical por parte de BFM esta noche».