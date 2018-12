El Ku Klux Klan, en la actualidad: odio, racismo y homofobia

El Ku Klux Klan (KKK) es el nombre varias organizaciones de Estados Unidos creadas en el siglo XIX, después de la guerra de Secesión, y que promovieron la supremacía de la raza blanca, el racismo, la xenofobia, la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo.

Después de que un exlíder de la organización felicite a Vox por el resultado de las elecciones en Andalucía, ¿cómo se organiza el Ku Klux Klan en la actualidad? A día de hoy, el grupo de extrema derecha sigue con vida. A pesar de su desaparición física en 1944, todavía hay pequeñas congregaciones de entre 2.000 y 3.000 integrantes que se rigen por estos principios.

Odio y terror. En Estados Unidos, el Ku Klux Klan es el grupo de extrema derecha con más seguidores en el país, unos 8.000 miembros, según un informe que publicó la BBC en 2017. La mayoría de estos grupos se encuentran en Estados que algunas vez fueron Confederados.

La formación más numerosa se denomina 'el Klan de la sexta era' o Caballeros del Ku Klux Klan (The Knights of the Ku Klux Klan), están encabezados por el Pastor Director Nacional, y tienen su sede en Zinc (Arkansas). Otra formaciones extremistas vinculadas al KKK son la Iglesia de los caballeros estadounidenses del Ku Klux Klan (Church of the American Knights of the KKK, o KKKK), los clanes imperiales de Estados Unidos (Imperial Klans of America) y los Caballeros de la camelia blanca (Knights of the White Kamelia).

En el informe de la BBC también señalan que existen otros cinco grupos que comparten principios con el Ku Klux Klan, estos son la Derecha Alternativa (Alt-right), Neonazis, Movimiento Nacional Socialista, Consejo de Ciudadanos Conservadores y Partido Estados Unidos Libertad.

Uno de los conflictos de las últimas décadas, protagonizado por el grupo extremista, fue en 2015 cuando la casa de un hombre hispano fue quemada tras acusaciones de violencia sexual contra una niña blanca de nueve años. Después del incidente, miembros del Klan aparecieron con sus túnicas blancas, repartiendo panfletos.

Por otra parte, en el siglo XXI, la Unión Americana de Libertades Civiles ha mostrado públicamente su apoyo a las organizaciones del Ku Klux Klan y solicitan que tengan derecho a proponer candidatos a puestos públicos.