El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha insistido durante su intervención en la segunda sesión del debate de investidura que el PP y VOX deberían «llegar a acuerdos para mejorar la vida de las personas, por encima de sillones y cargos».

El diputado del PP ha indicado que «nadie entendería que VOX y PP no nos pusiéramos de acuerdo para conformar un gobierno sólido y estable». En ese sentido, ha apelado en varias ocasiones a VOX para apoyar la investidura del candidato del PP López Miras. En ese sentido, les ha advertido que «sus votantes no entenderán que voten junto a socialistas y 'podemitas' para truncar un gobierno del PP. No defrauden a su gente ni a toda la Región, que nos pide pactos».

A su juicio, la responsabilidad de que «hoy aquí gane Sánchez es de quien suma sus votos a él» indicando que no quieren llegar a acuerdos para «ocupar un puesto u otro. Queremos llegar a acuerdos para mejorar la vida de las personas». Ha recordado que VOX «ha pedido respeto a sus votantes, hace lo correcto, pero le pido el mismo respeto para los votantes del PP».

Asimismo, ha dicho que VOX dice que «no va a regalar sus votos para elegir presidente», pero les ha recordado que al PP les pidieron que «regaláramos los nuestros para ocupar un sillón en la mesa de la Asamblea. No queremos que nos regalen nada, tampoco que nos pidan que se lo regalemos nosotros, queremos llegar a acuerdos para fortalecer a la Región». Segado ha recordado que en la reunión que mantuvieron con VOX para intentar llegar a un acuerdo que facilitara la investidura les presentaron un documento con 88 medidas.

«Queremos llegar a acuerdos para luchar por el porvenir de nuestras familias y ayudarles a superar las dificultades que pasan y que puedan construir un futuro mejor», ha dicho incidiendo en que también quieren llegar a acuerdos para conseguir una mejor educación y de calidad, para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda, para construir una «sociedad más justa y que nadie sufra algún tipo de discriminación, para garantizar la continuidad del trasvase», ha asegurado.

Durante su intervención, el diputado del PP también ha manifestado que quieren acuerdos para que el crecimiento de la Región «se haga con criterios de sostenibilidad y que la Región pueda tener una financiación que se merece y dejar de ser españoles de segunda». Segado también ha afirmado que los acuerdos deberían servir para «proteger y conservar el Mar Menor, pero solo si trabajamos codo con codo entre administraciones solo seremos capaces de conseguir el objetivo».

Segado se ha preguntado cuál de las medidas propuestas por el PP de Murcia «no le parece bien a VOX», a lo que ha continuado, «les hemos presentado un programa de mínimos con 88 puntos con una base sobre la que trabajar». Ha apelado, por tanto, a la «legitimidad» del resultado electoral con la que se les otorga la capacidad para «conformar un Gobierno. Hemos obtenido casi 300.000 votos que nos piden que formemos gobierno y lo hagamos solos», ha dicho recordando que el PP ha ganado en 41 de los 45 municipios de la Región.

«Debemos llegar cuanto antes a un acuerdo», ha insistido el parlamentario. Por otro lado, se ha referido al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, quien, ha dicho, «ha cogido la carpeta del mitin de esta noche en la campaña electoral» y les ha recordado que la pasada legislatura fue «un fracaso para el PSOE. Cosechan fracaso tras fracaso, han obtenido 40.000 votos menos que en 2019 y nosotros, 80.000 más». Además, se ha dirigido a la portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos, María Marín, a quien le ha reprochado que venga a dar «lecciones de democracia, la boicoteadora de los debates electorales en la televisión pública», ha añadido.