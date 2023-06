El presidente electo del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha tendido la mano a todos los grupos parlamentarios y les ha prometido «guante blanco para trabajar juntos en construir el futuro» de La Rioja. Capellán, en su primera intervención la segunda jornada de su debate de investidura tras las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, ha lamentado que «algunas de las intervenciones hayan parecido enmiendas».

Así, ha puesto por delante el «honor» del presidente del Partido Popular, Alberto Galiana, a quien la diputada socialista Concha Andreu ha acusado de acudir a un acto anunciándose, ya, como consejero de Educación.

«El honor es muy importante y sólo hay un error en un comunicado posterior, en el que se le atribuye» ese cargo, pero «no porque se hubiera presentado» con él. También ha hecho referencia a las palabras de la diputada de IU, Henar Moreno, quien ha lamentado la falta de personal en las residencias de mayores después de que un usuario se precipitara por la ventana.

«Yo no hago que una persona se quite la vida, estamos todos de acuerdo en que la salud mental es uno de los problemas que tenemos que combatir, así como la soledad no deseada», ha dicho. Ha traslado su «dolor» a los familiares. En su intervención, Capellán ha entendido que, del mismo modo que a un estudiante se le examina del curso en vigor, y no por lo hecho «en parvulitos», los riojanos han juzgado los últimos cuatro años del PSOE y el programa presentado por el PP. Ha relatado cómo, tras el discurso que realizó ayer, hay dos palabras en las que han coincidido muchos ciudadanos: altura de miras, porque fue un discurso «mirando a futuro con lo principales problemas» de la gente, y guante blanco.

A este respecto, ha recordado a Javier Marías, en Corazón Tan Blanco, y ha asegurado que no va a perder «un ápice de pureza» y van a encontrar en él «guante blanco para trabajar juntos en construir el futuro de la tierra». Toca, ha dicho, «pasar a gobernar y gobernar es gobernar para todos los riojanos» porque tiene, ha entendido, un «contrato con los riojanos» basado en las ideas que se anunciaron en campaña, aunque con un proyecto que no está «cerrado» porque «La Rioja y los riojanos van a tener nuevos problemas».

Para Capellán, la «esencia del buen gobierno» es «la buena gestión, cercanía y dialogo». «Soy un político previsible», ha dicho exhibiendo «sensatez y moderación». Ha advertido a los diputados de que tienen «un reto, recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos». Después, ha recogido un adjetivo que le había lanzado la diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, la armonía.

Moreno le había citado a Victor Hugo, quien decía que «poner todo en equilibrio es bueno, poner todo en armonía es mejor» para decirle que «la armonía pasa por recaudar a quien mas tiene». Capellán ha hecho un repaso, y un alegato, por el concepto de la armonía desde la antigua Grecia, pasando por el Renacimiento, el socialismo utópico, y acabando por Krause y los krausistas. «La armonía tiene que llevar a conciliar intereses; soy una persona armoniosa, que cree en la armonía», ha dicho.