Apesteguía ya es alcalde por la renuncia de López.

Lluís Enric Apesteguía fue elegido este sábado alcalde de Deià por segunda vez, con los votos de Agrupació Deià, a pesar de no haber encabezado la lista electoral. En el pleno de constitución se vivió un momento tenso, al declarar la candidata de la lista más votada, Cristina López, su intención de no proponerse para el cargo. A pesar de la excepcional situación, no hubo caras de sorpresa en la sala, ya que así estaba previsto y anunciado por parte de los ecosoberanistas. Francesc Salas (Per Balears), en la oposición, también presentó su candidatura, por respeto a sus votantes que, según afirmó, «nos han pedido que ejerzamos como oposición». Finalmente, por lógica aritmética, la votación se tradujo en la elección del nuevo candidato, y hasta el viernes alcalde en funciones. Cristina López, tras ceder su puesto, continuará como concejala del equipo de gobierno.