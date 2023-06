Catalina Soler será alcaldesa de Felanitx los 4 años tras el acuerdo con el Pi

Catalina Soler (PP) fue proclamada ayer, alcaldesa de Felanitx por segunda vez -la primera hace ahora 20 años (2003-2008)- en una sala de plenos repleta de vecinos y amigos que no se quisieron perder el acto de constitución del nuevo Ajuntament. En sus primeras palabras, y tras un agradecimiento a su familia, Soler, comentó que «los ciudadanos en las urnas manifestaron la voluntad que querían un pacto, no quisieron una mayoría absoluta de ningún partido y efectivamente, es un pacto continuista, del trabajo realizado los dos últimos años, del cual me siento muy orgullosa. Es un pacto que no va contra nadie, todo lo contrario, va a favor de nuestro municipio». El nuevo equipo de gobierno está formado por ocho regidores del PP y dos del PI.

Desde la oposición, Miquel Lluís Mestre (Bloc) -advirtió- al ser un pacto continuista, que no le darán los 100 días de gracia, y anunció una oposición constructiva. «Aprovechen que gobernarán [el PP] en el Consell de Mallorca y en el Govern balear por el bien de Felanitx», comentó. Por su parte, el PSOE fue más crítico con la gestión realizada hasta ahora. «Haremos una oposición permanente como hemos hecho hasta ahora», explicó José Ignacio Hidalgo, que sustituye a Xisco Duarte, cabeza de lista del partido, pero que renunció al acta de regidor tras los resultados obtenidos en las urnas. Soler desveló que además de alcaldesa, gestionará Medi Ambient «para conseguir un municipio más limpio» y Jaume Monserrat (PI), Urbanismo. Del PP, día 26 tomará posesión como regidor Enrique Garzón, que ayer no pudo asistir al pleno y sustituye a Cati Rog, número 8 de la lista.