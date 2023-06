Miquel Oliver (Més-Esquerra) se convirtió este sábado en el alcalde de Manacor gracias al apoyo de las dos regidoras de AIPC-SyS, que entrarán en el equipo de gobierno, y el apoyo de los cuatro ediles del PSOE que, de momento, quedan en la oposición.

Así, Oliver empezará este mandato con un gobierno en minoría de solo nueve ediles (la mayoría está en 11) al no haber cerrado un acuerdo con los socialistas. Tanto Més-Esquerra como el PSOE tienen el acuerdo de retomar las negociaciones a partir de mañana.

Aunque Oliver se alzó con la vara de mando y todo ocurrió según lo previsto, el público respiró con alivio cuando Artur Aguiló, el primer representante del PSOE que votó al alcalde, dio el nombre del candidato de Més-Esquerra. Los ‘populares’ votaron a su candidata, Maria Antònia Sansó, que también recibió los votos a favor de los dos regidores nuevos de Vox.

En el turno de los parlamentos fue cuando se dejó patente las malas relaciones entre Més-Esquerra y PSOE. La ‘popular’ Maria Antònia Sansó animó a Oliver y a la socialista Núria Hinojosa a llegar a un acuerdo «a pesar de las tensas negociaciones» y pidió que «las relaciones ásperas no se trasladen al Consistorio». Sansó dijo que «nosotros estaremos para el bien de todo el municipio y para favorecer a todos los ciudadanos. Si solo se quiere gestionar por una parte de vecinos, a nosotros que no nos busquen». En la misma línea habló el portavoz de Vox, Esteve Sureda, que aseguró que su partido «ha llegado para quedarse y no para crear lío».

Núria Hinojosa, que estuvo todo el pleno con cara seria, hizo balance de los últimos cuatro años y dijo que «el esfuerzo ha servido para mejorar los servicios públicos» y añadió que«Manacor está mejor que hace cuatro años». También habló sobre la imposibilidad, de momento, de haber cerrado un acuerdo con Més-Esquerra: «Nos hubiera gustado anunciarlo hoy. Lo hemos intentado y lamentamos que aún no haya sido posible, aunque no desfalleceremos hasta conseguirlo porque tenemos una responsabilidad que está por encima de las personas y de los partidos». Hinojosa acabó desmintiendo tajantemente cualquier intención de pacto con el PP y añadió que «solo exigimos respeto».

Oliver, que recibió una gran ovación del público tras ser proclamado alcalde, dijo que «estamos aquí para consolidar el cambio» y dio un toque de atención a los partidos progresistas de todas las instituciones: «Debemos poner fin a los lamentos y empezar a trabajar cada uno desde su lugar».

Sobre las negociaciones con el PSOE, Oliver reiteró su compromiso de retomar las negociaciones a partir del lunes «y estoy convencido que, por responsabilidad, llegaremos a un acuerdo».