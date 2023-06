Lluís Apesteguia volverá a ser este sábado alcalde de Deià, por segunda vez, a pesar de no haber encabezado la lista electoral de Agrupació Deià, en la que figuraba en segundo puesto. La agrupación ecosoberanista confirmó ayer en un comunicado lo que ya se daba por hecho desde el mismo día de las elecciones.

Según el comunicado, Cris López, a pesar de haber encabezado la lista, «decidió que no podía asumir la carga de la alcaldía por motivos laborales y familiares» algo que según la formación ya había quedado claro antes de las elecciones.

Por lo tanto, «la Asamblea y el grupo de concejales electos consideran a Lluís Apesteguia que obtuvo el apoyo mayoritario a las primarias del partido, es la persona adecuada para asumir la alcaldía», añade la nota, aclarando que el actual alcalde en funciones «concurrió como el número dos de la lista para no entrar en conflicto con su candidatura a la presidencia del Govern por MÉS per Mallorca». Cristina López continuará formando parte del equipo de gobierno, ya que no renunciará a su acta de concejala.

Debido a su responsabilidad como secretario general de Més per Mallorca y como diputado, Apesteguia renunciará a su paga de alcalde, así como a las indemnizaciones o dietas que le pudieran corresponder, mientras que la dedicación parcial al 75% será asumida, o compartida, por Henar Arribas y Gabriele Poppelreuter. Agrupació Deià ha ofrecido a los dos concejales de Per Balears su incorporación al equipo de Gobierno, oferta que, según el comunicado, ha sido rechazada.