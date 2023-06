Vox no se plantea la abstención: exige un pacto programático para votar sí

Vox endurece su postura sin haber siquiera iniciado la negociación con el PP. Tras días en los que matizó su exigencia de entrar en el Govern, ahora reafirma que su modelo es el de Castilla y León, es decir, entrar en el eventual Ejecutivo de Marga Prohens sí a sí. «No nos fiamos del PP», asegura uno de los líderes de la formación sobre la posibilidad de que los 'populares' incumplan los pactos si Vox no está en el Govern.

Esta postura más dura que la expresada en días pasados llega después de que el líder nacional de la formación Santiago Abascal, mantuviera la exigencia de entrar en los gobiernos autonómicos, si bien también con matices en función de la fuerza de Vox en cada uno de los territorios. Abascal no aclaró en qué situación se encuentra Balears y si es uno de los territorios donde la entrada en el Ejecutivo se considera perentoria.

Un cambio real

«Aún no nos hemos sentado a hablar de nada ni sabemos qué es lo que nos quieren plantear», dijo este jueves Jorge Campos. Vox quiere sentarse a negociar un programa de «cambio real» para las islas, según Campos. Creen que hay que hablar «de todo», incluidos los acuerdos para ocupar conselleries y los puestos en la Mesa del Parlament. Recuerdan que el PP «regaló» un puesto en la Mesa a Ciudadanos sin necesitar su voto y precisan que los votos de Vox sí son necesarios en este caso para la investidura.

El PP quiere negociar un acuerdo de mínimos para conseguir la abstención de Vox en la investidura de Marga Prohens, pero desde Vox insiste en que no se negociará la abstención. «Nuestro voto será sí o no en función de los acuerdos a los que podamos llegar sin condiciones previas. Queremos hablar de todo», precisa Campos.

Reuniones inminentes

Las discrepancias entre ambos partidos han salido a la luz incluso antes de comiencen las negociaciones porque los contactos oficiales aún no han comenzado. Este jueves no fue posible celebrar una reunión, pero sí hubo contactos informales entre los dos partidos. Señalan que, muy probablemente, cabe la posibilidad de se sienten antes del próximo lunes a negociar. La primera reunión debía haberse celebrado el miércoles de esta semana, pero Vox dio plantón a los ‘populares’ al saber que la candidata, Marga Prohens, no tenía previsto acudir a la cita. Campos insistió este jueves en que la negociación debe hacerse al máximo nivel entre los candidatos.

En el PP no hacen comentarios sobre el plantón de Vox y tampoco aclaran, por ahora, si Prohens se unirá al proceso negociador, como pide Vox. Los ‘populares’ habían elegido a personas del máximo nivel en el partido para que asistieran a las reuniones, entre ellas la secretaria general de la formación y número dos del PP, Sandra Fernández, además de Antoni Costa y Sebastià Sagreras, dos personas de la máxima confianza de la presidenta del PP.

A pesar de los problemas que han surgido entre PP y Vox antes incluso de iniciar las negociaciones, por ahora no se plantea una modificación de la constitución del Parlament, que es la fecha que marcará la investidura de Marga Prohens y, en caso de que no llegue, unas posibles elecciones anticipadas que en estos momentos nadie ve en el horizonte.