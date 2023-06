Jaime Martínez se reúne con Fulgencio Coll para «garantizar» la gobernabilidad en el Ajuntament de Palma

El futuro alcalde de Palma por el Partido Popular, Jaime Martínez, y el candidato de Vox en el municipio, Fulgencio Coll, mantuvieron este martes una «primera toma de contacto» en la que comentaron los resultados electorales y hablaron «por encima» del escenario que se presenta para el próximo 17 de junio, fecha en la que debe tomar posesión el primer edil. Así lo confirmaron fuentes de ambas formaciones que reconocieron que, hasta ahora, no había habido ocasión para el encuentro y que este transcurrió «en un ambiente de cordialidad, entendimiento y espíritu constructivo».

Ninguno de los dos líderes quiso hacer valoraciones sobre la reunión ya que tienen previsto volver a encontrarse la semana que viene cuando, posiblemente, se entre en profundidad en temas de más relevancia y que, según las mismas fuentes, «garanticen la gobernabilidad en Palma». Entre estas cuestiones queda por definir si, finalmente, Vox apoya la investidura de Jaime Martínez o se abstiene y si este respaldo va acompañado de cargos para los ultraconservadores en el gobierno municipal.

Fuentes cercanas al líder del PP en Palma reiteraron que su objetivo sigue siendo la de gobernar en solitario y en minoría con sus 11 regidores, aunque reconocieron que para aprobar determinados nombramientos y cuestiones de calado, como los presupuestos, «es necesario la mayoría absoluta», que está fijada en los quince regidores.

Diez macro-regidurías

La intención de Martínez, y así de lo ha expresado a sus más cercanos, es alcanzar acuerdos puntuales con Vox y, para ello, está trabajando en un equipo de gobierno compuesto solo con sus compañeros de partido y que contará con diez macro-regidurías que sustituirán a las actuales 14. La de Justicia Social y LGTBI se eliminará y sus competencias serán asumidas por diferentes áreas. No obstante el ‘popular’ quiere tener «las mejores relaciones» con el partido de Coll y para ello ha forzado un encuentro consciente de que, tarde o temprano, «habrá necesidad de llegar a acuerdos, ya sean estables o puntuales».

En este sentido desde el Partido Popular, que negaron que durante el encuentro se hablara de la posibilidad de ceder algunos cargos, remarcaron que «hay que tener respeto» por los resultados que ha sacado Vox en Palma. Es la tercera fuerza más votada y hay que tenerlos en cuenta». Las mismas fuentes reconocieron que Martínez no tiene intención de reunirse con el resto de formaciones de izquierda que integrarán el nuevo consistorio y recordaron que la nueva distribución de ediles en Cort, «permitirá cambiar la política errática y la falta de gestión municipal que ha protagonizado el Pacte en las dos últimas legislaturas».

Por otra parte, aunque el candidato de Vox tampoco quiso hacer valoraciones, desde su partido aseguraron que Coll «ha tendido la mano al PP para garantizar el gobierno» en el municipio. El entorno del ex general también destacó que el encuentro de este martes, «fue más bien protocolario» y que están pendientes otras reuniones para «intentar definir» que tipo de colaboración habrá entre los dos partidos. Las mismas fuentes recordaron que Coll ha asegurado en varias ocasiones que «no pondrá en riesgo el cambio de alcaldía», pero, al igual que sus representantes en otras administraciones, pusieron en valor sus resultados en los comicios. «El apoyo, como dicen nuestros dirigentes, no será gratis. No lo regalaremos».