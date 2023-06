Rechazo tajante del PSIB a Prohens: votará en contra y avisa de que ya hay pacto PP-Vox

Iago Negureuela ha asegurado que Francina Armengol será la líder de la oposición porque sigue siendo la secretaria general del PSIB. "Es la mejor candidata para defender los derechos de la ciudadanía aquí y en Madrid", ha dicho. "Obviamente es nuestra líder y será la jefa de la oposición y el resto trabajaremos donde nos diga la secretaria general", ha reiterado. "Es un gran valor y ha asumido una responsabilidad enorme como referente político aquí y fuera de las Islas", ha señalado.

Negueruela no ha aclarado si la candidata el PSIB tomará posesión de su acta de diputada. Armengol debe dimitir como presidenta del Govern antes del 19 de julio, fecha en la que se entregan las candidaturas a la Junta Electoral, ya que este cargo es inelegible, es decir, no puede ir en unas listas. En principio, la fecha de constitución del Parlament sería el día 20, por lo que Francina Armengol podría ser diputada en el Parlament, pero ya no sería presidenta.

El PSIB no ha aclarado si Armengol tomará posesión de su acta de diputada ese día o si ya no lo hará puesto que tendrá que dimitir días después para ser diputada en el Congreso. "La secretaria general siempre ha asumido todas sus responsabilidades en los distintos plazos que tiene que hacer", ha contestado Negueruela. Ha explicado que ahora se abre un calendario de plazos "y tendremos que ir respondiendo en función de ese calendario".