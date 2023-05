El PP gana las elecciones autonómicas de este 28 de mayo en Baleares, con el 28,88 % del voto escrutado. En concreto, lograría 25 diputados, nueve más que hace cuatro años. Cabe precisar que el recuento aún se encuentra en una fase muy inicial, por lo que los resultados irán sufriendo modificaciones de las que se irá informando.

El segundo partido más votado sería el PSIB-PSOE, que lograría 18 escaños, perdería uno respecto a 2019. Por su parte, Vox escalaría hasta la tercera posición, con ocho diputados, cinco más que en los últimos comicios. Con estos resultados, la derecha sumaría mayoría absoluta y podrían gobernar si llegan a un acuerdo.

Més per Mallorca perdería un escaño y se quedaría con tres. El PI no lograría mantener representación en el Parlament balear; tuvo tres en la última legislatura. Ciudadanos perdería los cinco escaños y desaparecería. Unidas Podemos también sufriría un batacazo, ya que perdería dos de los cuatro diputados. Més per Menorca mantendría sus dos escaños y Gent per Formenterael suyo.

El Parlament balear está integrado por 59 diputados, por lo que la mayoría absoluta necesaria para conformar gobierno son 30. Por tanto, si se confirma este resultado cuando finalice el escrutinio será necesario alcanzar un pacto. Como se ha señalado anteriormente, PP y Vox suman 33 escaños.

¿Qué pasó en las últimas elecciones autonómicas?

En los comicios celebrados el 26 de mayo de 2019, los socialistas ganaron las elecciones autonómicas en las Islas por primera vez en su historia y obtuvieron 19 diputados. La segunda fuerza más votada es el PP con 16 escaños; seguida de Unidas Podemos, con seis; Ciudadanos tuvo cinco diputados; Més per Mallorca logró cuatro; Vox se hizo con tres; El PI obtuvo tres; Més per Menorca, dos; Gent per Formentera, uno.