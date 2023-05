La campaña avanza hacia su último fin de semana antes de las elecciones. Y no parece que vaya a celebrarse ningún otro mitin parecido a los de épocas anteriores después del que organizó el PSIB el miércoles en el pabellón municipal Son Ferragut, de Son Oliva. Más que lo que se dijo allí, la noticia estuvo en su celebración. Igual que Sánchez en Eivissa, el mitin electoral que ha previsto el PP con Feijóo en Palma –el próximo día 24, coincidiendo con uno de Podemos con Yolanda Díaz– será de pequeño formato. Las campañas ya no son como eran antes y tampoco se reflejan tanto en las calles. La publicidad exterior es menos agresiva aunque todavía hay partidos que incumplen claramente la normativa y pegan carteles en las paredes. Algunas de las destartaladas cabinas en vías de extinción también han sido cubiertas con carteles. Por ejemplo, las de la Plaça d’Espanya. El otro día, después del mitin socialista, un asistente (joven) se subía a un autubús tras haber enrollado la bandera que había hecho ondear. Cuando menos fue un participante activo. No formaba parte del grupo de cargos ni de candidatos y candidatas. Este sábado se celebran tres mítines: dos en Palma, el de Unidas Podemos y el de Crida per Palma. Vox se va a Inca. Es el último fin de semana antes de las elecciones del 28 de mayo. El mitin de Pablo Iglesias, mañana, está convocado en la sede de Comisiones Obreras, donde cabran dos centenares de personas. Lejos queda aquel mitin de Palma Arena. Y cualquier otro mitin de épocas pasadas. Hila se ha quitado la tilde de José también en los carteles de las marquesinas. José es Jose, que es como le llaman todos, también Pedro Sánchez. Desde el PP respondieron inmediatamente al mitin socialista a través de cuentas de Twitter. El día de la jornada de reflexion Twitter seguirá en campaña.