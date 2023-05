Un sentido recuerdo para Francesc Antich

No estuvo presente en el acto principal de la campaña del PSIB-PSOE de cara a las elecciones autonómicas y municipales, pero su figura ha sido capital en momentos cumbre de las intervenciones de los dos principales líderes socialistas este miércoles en el pabellón palmesano de Son Ferragut. El ex presidente del Govern y líder de la formación, Francesc Antich, ha recibido un cariñoso y sonado aplauso de los presentes, puesto en pie para recordar la trayectoria y labor del dirigente. «Sin él, los socialistas no estaríamos como estamos», ha afirmado emocionada Francina Armengol en referencia al que fuera antecesor suyo en el Consolat de Mar, durante las legislaturas que comprenden entre 1999 y 2003, por un lado, y 2007 y 2011.