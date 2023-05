La decisión de los candidatos de Bildu con delitos de sangre a sus espaldas en el marco de su militancia en la banda terrorista ETA ha suscitado multitud de reacciones en la esfera política nacional. Las listas municipales de Bildu que incorporaban a hasta siete candidatos condenados por asesinatos han centrado el debate político nacional en esta primera parte de la campaña electoral de cara al 28 de mayo. Fuentes de la izquierda abertzale apuntan que el «gesto» pretende respaldar la «convivencia».

No obstante, el tema ha sido explotado por parte de PP y Vox. Precisamente el líder de los primeros, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este martes en Twitter que «la democracia, la dignidad y la decencia de los españoles se ha impuesto a pesar de Pedro Sánchez, que eligió dejar solos a los españoles». El colectivo de víctimas del terrorismo Covite, entidad que denunció en primera instancia las listas de Bildu en el País Vasco y Navarra ha calificado de «buena noticia» que los candidatos de EH Bildu que pertenecieron a ETA y fueron condenados por asesinato no vayan a tomar posesión de sus cargos si salen elegidos, aunque «censura» que no vayan a hacer lo mismo los otros 37 vinculados a la organización terrorista.

Del otro lado, la candidata socialista a la reelección como presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha valorado «positivamente» la renuncia de los siete condenados, aunque «lo deseable» es que no hubieran sido candidatos desde el inicio.

En declaraciones a los periodistas en un acto electoral, Chivite ha sido preguntada al respecto y ha señalado: «Valoramos positivamente que se haya tomado esa decisión, porque ya dijimos que era una cuestión que no nos gustaba porque efectivamente revictimizaba a las víctimas. Pero en todo caso lo deseable hubiera sido que no hubieran tenido que rectificar y que no los hubieran incluido en sus listas», ha zanjado.

El rival de los abertzales en muchos municipios vascos y navarros, el PNV, no ha pasado por alto la situación. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado que Bildu «metió la pata» cuando decidió incluir en sus listas a condenados por delitos de sangre, y cree que ahora han decidido rectificar por un cálculo electoral más que por una reflexión ética.

Este pasado lunes la candidata a la Comunidad de Madrid del PP, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que en el escenario actual cabía plantearse la ilegalización de Bildu, así como su presencia en el ámbito institucional; unas declaraciones en público que aparentemente la alejan de la postura esgrimida por la dirección nacional de su partido, y la aproximan a las tesis de Vox