Las encuestas dejan claro que tras las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo será necesario pactar para conformar gobierno en Baleares. En el debate decisivo, organizado por Ultima Hora y el CESAG este lunes, la periodista Nekane Domblás ha preguntado a cada uno de los partidos políticos que harán en ese escenario.

Uno de los más claros ha sido el candidato de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que ha revelado que no formará parte del Govern si no lo preside. La líder del PP, Marga Prohens, también ha respondido sin rodeos. La moderadora del debate le ha preguntado si cederá Palma en los pactos y respuesta ha sido muy directa: «No. No vamos a ceder Palma como moneda de cambio. El PP ganará y mientras más fuerza tengamos más posible será el cambio. Sólo el PP garantiza el cambio».

Sin embargo, la cabeza de lista del PSIB-PSOE, Francina Armengol, le ha recriminado que «cualquier partido de la derecha europea diría que no gobernaría con un partido de extrema derecha que no ha condenado el franquismo», en alusión a Vox. La pregunta de la periodista de Ultima Hora para la socialista era qué hará en el caso de que el Pi sea decisivo y no quiera gobernar con Unidas Podemos. Su respuesta ha sido que «cuando las cosas funcionan lo mejor es no cambiarlas» y ha apostado por «gobernar desde los acuerdos programáticos». Además, se ha mostrado partidaria de seguir «gobernado con la gente y con grandes acuerdos sociales».

La cabeza de lista de Ciudadanos, Patricia Guasp, también ha sido bastante transparente. «No estaremos en un gobierno de PP y Vox ni en un pacto de de retroceso». Domblás le ha cuestionado que hará si su voto resulta decisivo. La líder de la formación naranja se ha mostrado convencida de que será así y ha señalado que «no es bueno un pacto de retroceso, pero tampoco el recambio conservador». Sus condiciones para el pacto pasan por el desarrollo económico y social de las Islas, así como por la lucha contra el cambio climático, al tiempo que eliminar la «imposición del catalán».

La pregunta para el cabeza de lista del Pi, Josep Melià, ha sido si se decantaría por un gobierno del PSIB-PSOE y Més, sin Unidas Podemos; o preferiría uno con del PP, sin Vox. Su respuesta la ha condicionado a los resultados que salgan de las urnas y ha reiterado que su objetivo es gobernar. «No podemos avanzar qué pacto haremos porque no lo sabemos», pero sí ha dejado claro que «no nos vemos gobernando con partidos extremistas, ni de izquierda ni de derecha». También ha señalado que los acuerdos serán en base al programa.

La cuestión formulada por la periodista de Ultima Hora al candidato de Vox, Jorge Campos, también ha sido comprometida; exactamente si permitiría que se reeditase un pacto de izquierdas si el PP no deja que Vox forme parte del gobierno. «Defendemos principios y valores muy claros. Armengol hace 25 años que está en el Parlament, cumple sus bodas de plata». A su modo de ver, «no hay alternativa al Govern de Armengol que no pase por Vox» y ha puesto como ejemplo el gobierno entre PP y Vox en Castilla y León.

La candidata de Unidas Podemos, Antònia Jover, planteó el pasado domingo en un mítin la posibilidad de presidir el Ejecutivo autonómico si vuelve a haber un pacto de izquierdas. Sin embargo, en el debate decisivo ha asegurado que «la presidencia no condiciona» los pactos. En este sentido, ha señalado que está convencida de que el candidato de Més per Mallorca no pondrá ostentar la presidencia de Baleares «por encima del bienestar de las Islas».