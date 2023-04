La CUP-Crida per Palma presenta su lista completa a las municipales

La CUP-Crida per Palma ha presentado este sábado su lista completa a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, afirmando «querer hacer política, no vivir de ella». Según ha informado CUP-Crida per Palma en nota de prensa, un total de 16 mujeres y 15 hombres integran la lista del proyecto político de Unidad Popular, la mayoría activistas que provienen de diferentes ámbitos de los movimientos sociales de 'Ciutat', pero también voces de la academia crítica o la sorpresa de Balti Picornell.

La cabeza de lista de CUP-Crida per Palma, Jero Bonnín, ha definido este proyecto político de Unidad Popular como «entender que la transformación social se hace desde las instituciones pero también en las calles». Y, como elementos principales del programa, ha destacado la vivienda, el ejercicio de la autodeterminación, el cambio de modelo económico, la defensa de la lengua, el antirracismo, el feminismo y el ecologismo. Noticias relacionadas Punto y final a una legislatura récord: cuatro alcaldes en cuatro años Mayoría absoluta o posibles pactos Más noticias relacionadas La encargada de presentar a los candidatos ha sido la número dos Sara Barceló. Entre los nombres más destacados aparecen el músico del conocido grupo Al-Mayurqa Miquel Carbonell, así como el catedrático Nicolau Dols. También destaca en la lista la presencia de Sònia Domènech, quien fue portavoz del Grupo de Apoyo a las Feministas Encausadas, las jóvenes acusadas de irrumpir en la iglesia de San Miquel de Palma en una acción por el derecho al aborto. Y, Ariadna Suari, quién fue la cara visible del grupo de apoyo a Josep Valtònyc. Seguramente, pero, quien más a sorprendido ha sido el expresidente del Parlament Balti Picornell, quien hace pocos días anunciaba su presencia en la candidatura de la CUP-Crida per Palma en Twitter. Jero Bonnín ha sido la encargada de cerrar el acto, poniendo especial énfasis en la diversidad de tradiciones políticas incluidas en la lista. «Somos gente normal, común, trabajadora», ha subrayado.