Hay una alfombra roja a la entrada y gente, no de la política, saludándose en varios idiomas. Falta 15 minutos para la inauguración y el doble candidato (dos a Cort y al Parlament) de CS, Juanma Gómez, espera frente a uno de los edificios de la Autoritat Portuaria –el que acogerá alguna vez un museo marítimo– a Patricia Guasp. CS ha convocado a los medios para lo que se llama «un canutazo». Llega Catalina Cladera, que preside el Consell y opta a la reelección. Está ahí para la inauguración de la Palma International Boat Show. No es un acto de campaña pero como si lo fuera. La feria náutica esta superpatrocinada, también por el Consell. Se organiza desde la Vicepresidencia del Govern, mano a mano con el sector náutico y sopla aire electoral. Comparece hasta el conseller d’Educació, Martí March –candidato a alcalde de Pollença– y luego dos diputadas del PSIB que son candidatas: Silvia Cano y Pilar Sansó. Saludan al presidente de la Autoritat Portuària, Jaume Colom.

El vicepresidente Yllanes parece un chico con zapatos nuevos, alegre y repartiendo saludos. Igual sí (o no) es nuevo ese calzado tirando a rojo que lleva. «Esto va a ser un exitazo», dice. Sólo el vicepresidente del Parlament y número 5 del PP por Menorca, Juan Manuel Lafuente, se atreve esta calurosa mañana con la corbata cuando lo que domina es lo informal tirando a pijismo (sobre todo fuera del ámbito político). Está Marc Pérez Ribas, que explica que vuelve a la empresa y que no mira al PP como refugio. Pasan diez minutos de las 12. Llega la presidenta Armengol. Y la consellera Garrido. Y la consellera Sánchez. Y el conseller Marí Ribas (que vuelve a ser Agustinet en campaña). Se forma un corrillo con un espectro más amplio que el futuro Parlament. Pedro Bestard (Vox, Consell) no espera a la inauguración.

A la pregunta de qué tiene que ver eso con la caza (preside la federación de caza), dice que con la caza nada pero que con la pesca, mucho. Para entonces ya se han encontrado Guasp y Gómez. El ‘canutazo’ de Guasp era para decir que su partido apoya la náutica. No es tan fácil comprar un barco como un libro el día del idem y hay que conformarse con mirar. El conseller Agustinet se queda prendado de un llaüt. «Molt polit», comenta. Luego las redes se llenarán de fotos. Y partidos que no lo habían previsto en sus agendas anuncian que han visitado la feria. Y difunden las fotos de rigor. A babor y estribor, se divisa el 28-M.