El candidato de Drago-Verdes a la presidencia de Canarias, Alberto Rodríguez, y exdiputado de Podemos, visitó el miércoles Palma y Calvià invitado por Neus Truyol y Rafel Sedano, candidatos a la alcaldía de ambos municipios, respectivamente.

¿Qué espera de este encuentro?

—Es un placer estar en Mallorca invitados por Més, una fuerza apegada al territorio, soberanista, con un eje claro de sostenibilidad y transición ecológica y energética, además de apostar por la justicia social. Desde Drago-Verdes vemos muchas similitudes en Més y otras fuerzas hermanas de Balears, pero también en la situación política y económica de ambos Archipiélagos por el gran peso que tiene la industria turística en el PIB. Estamos aquí para participar en actividades en las que debatir sobre estos temas. Me gusta poder conocer otras realidades insulares dentro del Estado en un plano de igualdad.

¿Qué reivindicaciones comunes tienen Balears y Canarias?

—Ambas están atravesadas por una turistifiación que supera la capacidad de carga de los dos territorios. Nosotros ponemos sobre la mesa con claridad que Canarias no soporta más y que es insostenible la llegada de 16 millones de visitantes al año porque eso afecta al territorio, las infraestructuras, los recursos naturales y tiene consecuencia en el vertido al mar. En algunas islas vemos dificultad de la población local para acceder al agua potable, mientras los hoteles y los campos de golf no tienen ese problema. El turismo genera multitud de problemas porque la gallina de los huevos de oro genera multitud de riqueza que se queda en manos de unos pocos y, en muchas ocasiones, sale volando del Archipiélago. En Canarias quedan infraestructuras saturadas y tasas de pobreza de las más altas del Estado; además precariedad laboral. Toca parar, la industria turística tiene que decrecer y debemos diversificar el modelo para que nuestros hijos no deban irse para buscar.

¿El futuro de la política española pasa por la periferia?

—Estamos enfocados claramente en el 28 de mayo en las elecciones a las instituciones canarias. Somos una fuerza de estricta obediencia canaria y siempre que esto sea respetado estamos en disposición a establecer diálogo siempre que sea de tú a tú. No somos una formación sectaria, como tampoco lo es Més.

¿Drago ocupa espacios que Podemos no ha sabido atender?

—Hay una pulsión de una nueva cultura canaria y un cabreo ciudadano, una desafección muy grande, con respecto a los gobiernos de los últimos 25 años. Existe un amplio espacio social y electoral al que Drago viene a dar respuesta. La última palabra la tiene la sociedad, que dirá si esto es un análisis adecuado.