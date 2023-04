La biblioteca de los libros olvidados existe. Hay muchas, una en cada casa de los amantes de la Literatura. Acogen esos libros que se compran en un impulso irrefrenable, en un acto íntimo de puro amor literario y que luego quedan en la estantería acumulando polvo hasta que otro libro que se compró con el mismo amor y la misma intensidad se coloca encima a la espera de que el comprador se acuerde de él. La biblioteca engulló ayer varias decenas de libros diversos que compraron los candidatos a las próximas elecciones y quedarán olvidados como mínimo hasta después del 28 de mayo y quién sabe si incluso para siempre. Pobres libros que entran en campaña y quedarán en un rincón hasta que los políticos vuelvan a acordarse de ellos... Otra promesa con los libros incumplida.

Pase lo que pase con esos ejemplares, los libros mueven montañas y ayer hicieron magia. Lo que Twitter separa la Literatura une:Francina Armengol y Jaime Martínez, el candidato del PP a Cort, compraron el mismo libro:‘Els camins de Palma’, del periodista y amigo Joan Carles Palos. La socialista compró otro del mismo autor, un libro infantil para su sobrina, ‘L’art o la vida’, y varios para ella mismo, uno recomendado por Vicenç Thomàs, que es un gran lector.

También lo es Patricia Guasp. La candidata de Cs y varios miembros de su partido coincidieron en la Plaça Major con Armengol y la comitiva socialista. Guasp compró un libro para sus hijos y se llevó un inesperado regalo: ‘El retrato de casada’ de Maggie O’Farrel, el mismo que compró Iago Negueruela para regalar. Él se compró una esperanza para estas elecciones: ‘Fortuna’, de Hernán Díaz.

Si las encuestas también hacen su magia, por la feria paseó quien puede ser el dos de Martínez en Cort, el candidato de Vox Fulgencio Coll, que ojeó ‘El arte de resistir’, de Andrea Marcolongo, y ‘El acto de leer’ de Wolfang Iser (no confundir conIsern, que ese es otro al que ayer no se vio por Palma ahora que ya no es candidato).

Lluís Apesteguia también estuvo en la Plaça Major y compró 'Contra el món', de Pere Antoni Pons, y 'La pau dels somnis feliços', de Carme Riera. Los candidatos de Podemos hasta montaron una lectura colectiva de 'Existiríamos el mar', de Belén Gopegui, 'Excavació profunda al marge del camí', de Esteve Mulero, o 'La patria a la cartera', de Joaquim Bosch. Mucho libro potencialmente olvidado a la espera de que dentro de un mes acabe la campaña.