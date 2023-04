El PP cree que Francina Armengol y los miembros del Govern están vulnerando la Ley Electoral con la realización de anuncios gubernamentales que, en realidad, son promesas electorales. El último ejemplo es el anuncio realizado este jueves por la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre la implantación de un plan piloto para que las empresas se acojan a la jornada laboral de cuatro días por semana.

Esta propuesta está recogida en el programa electoral del PSIB y el PP defiende que la presidenta debería hacer el anuncio como candidata del PSIB, no como presidenta del Govern ya que provoca una identificación de la acción del Govern con la campaña socialista. La página web del Ejecutivo informaba de este anuncio que, no obstante, no puede hacerse en esta legislatura y la propia presidenta señaló que no estaría en marcha hasta el mes de septiembre.

La dirección del PP analizaba si hoy presenta la denuncia por esta confusión entre los anuncios del Govern y los de los partidos del Pacte. En el PP están molestos por lo que consideran una utilización gubernamental de algunas instituciones y empresas para hacer campaña. El Govern desplegó un alarde de anuncios de todas las conselleries hasta que se convocaron las elecciones, fecha en la que deben dejar de hacer inauguraciones y anuncios gubernamentales, según la Ley Electoral.

Cambio de estrategia

La estrategia del Govern ha cambiado desde entonces y en los últimos días se han multiplicado las visitas de las presidenta y de otros miembros del Ejecutivo a entidades y empresas donde algunos de ellos aprovechan para hacer anuncios de campaña. El PP entiende que el realizado ayer por Armengol puede suponen una vulneración de las limitaciones que impone la Ley. La Junta Electoral prohibió una rueda de prensa de Jaume Matas en el Consolat para anunciar la construcción de la ópera de Calatrava. Los representantes de la Junta dijeron que no podía hacerse en el Consolat como presidente del Govern, aunque sí como candidato de PP.