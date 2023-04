Prohens defiende a los dos independientes en su lista y responde al PSIB: «Intentan hacer un Lafau»

La candidata del PP al Parlament, Marga Prohens, ha defendido la presencia de dos personas independientes en listas y ha asegurado que las criticas del PSIB contra Alejandro Sáenz y contra Cristina Gil lo único que persiguen es conseguir «un Lafau». Los socialistas ha cargado este martes contra los dos independientes de las listas, a quienes han señalado como personas cercanas a Vox. «Intentan que esto sea un Lafau», ha dicho Prohens, en referencia a la abrupta salida de este candidato de la lista del PSIB.

Prohens ha considerado «muy peligrosas» las declaraciones de los socialistas, «incapaces de incorporar a personas independientes». «El PP es un proyecto de puertas abiertas, donde no pedimos a nadie de dónde viene, sino a dónde vamos» ha dicho. «A las personas independientes no las juzgaré por comentarios públicos o privados que hayan hecho hace años y no las expulsaré por haber elegido entre una modelo de familia u otro», ha añadido.

«Han manipulado, tergiversado y sacado frases de contexto», ha añadido, en referencia a varios tuits antiguos del números dos del PP, Alejandro Sáenz de San Pedro, en los que aseguraba que el auge de Vox se debe a que el PP lo había hecho mal. Sáenz de San Pedro, presente en la rueda de prensa, ha asegurado que estaba en la candidatura porque comparte el ideario del PP y, sobre este tuit en concreto, ha indicado que, cuando un partido deja un hueco, otro lo ocupa. «Yo nunca he dicho que soy de Vox», ha dicho.

Ha señalado que aparece en imágenes con miembros del partido de la misma manera que aparece con representantes de todas las formaciones políticas en su calidad de director de Asima, incluidos cargos del PSIB. También ha defendido otro tuit en el que hablaba sobre el reparto de las tareas del hogar, considerado machista por el PSIB. «Mi mujer es empresaria y, en casa, las tareas del hogar las tenemos definidas. Lo que no admito es que me digan cómo tengo que hacer las cosas. En mi casa decidimos nosotros», ha dicho.

Más allá de las críticas, Prohens ha defendido que la lista del PP está pensada "para llevar el cambio a Baleares« y ha defendido que combina renovación, perfiles de gestión, políticos con trayectoria en el partido y personas independientes. Sobre los dos independientes, ha agradecido su »valentía« por salir de la zona de confort y ha lamentado que se esté desarrollando una campaña electoral que no es de las propuestas, »sino de desacreditar al adversario".

Más allá de la polémica, Sáenz ha señalado que lleva 35 años en política «porque la política son los asuntos de los ciudadanos, no de los políticos». «La política tiene que tener cada más presencia de la sociedad civil y por eso, cuando te ofrecen esta opción, he decidido dar el paso». Ha recordado que fue uno de los promotores de las escoleta en Asima, como una medida de conciliación.

Cristina Gil, decana de la Facultad de Derecho de la UIB, ha definido a Prohens como una mujer «clara, valiente» y ha señalado que decidió entrar en política con un programa que pone en el centro «a la persona, la familia, la libertad y la igualdad de oportunidades». "La sociedad ha hecho mucho por mí y es ahora el momento de devolver todo aquello que me ha dado", ha dicho.