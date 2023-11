El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha comparecido este jueves al mediodía en Bruselas tras el acuerdo político y sobre la ley de amnistía con el partido Junts de Carles Puigdemont. «Hemos alcanzado un acuerdo para la investidura, y es una oportunidad histórica para resolver el conflicto» ha dicho Cerdán, que ha refrendado que el compromiso de los independentistas abarca los cuatro años de legislatura. Sin entrar en muchos detalles de la norma que ahora afrontará su trámite parlamentario, ha reconocido que el acuerdo entre su partido y Junts para una futura amnistía no incluye «nombres» y cubre a las personas relacionadas «directa o indirectamente» con el procés independentista en Cataluña «entre 2012 y 2023».

Cerdán ha señalado que este acuerdo es una apuesta por la estabilidad. «Solo desde la negociación» es posible el avance, ha dicho el representante socialista, que ha retratado que «el trabajo ha sido duro, intenso, pero se ha conseguido». El secretario de Organización ha expresado satisfacción por la posibilidad que este acuerdo sea un punto de encuentro para los ciudadanos. «Tenemos discrepancias profundas», pero pese a los puentes tendidos toman relevancia, en un «momento clave para el país».

Con el acuerdo, según el socialista, se consigue conformar un gobierno progresista que «dé solución» a la coyuntura que deparó el resultado de las elecciones generales del pasado 23-J, en la que «los votantes dijeron no a PP y Vox», y «sí a la convivencia y el progreso», objetivos que ahora están más cerca de lograrse «con generosidad y altura de miras». No obstante, queda camino por delante, pues «el conflicto de fondo en Cataluña sigue sin resolverse seis años después». Según su exposición, Santos Cerdán considera que esa resolución vendrá de la mano del «respeto y del reconocimiento del otro» para dar lugar a «una situación política negociada», que no solo abarca el proceso legislativo de la investidura, sino que pretende alargarse durante los próximos cuatro años.

«Las urnas nos han dado esa posibilidad, la de abrir paso a una legislatura que a su vez abra el camino a una sociedad moderna». En otro momento de su intervención, el negociador de los socialistas ha pedido «no dejar que el pasado condicione el futuro» y «devolver a la política los disensos entre las instituciones». El dirigente del PSOE, además, ha afirmado que «hablar y negociar» serán las pautas «para que se den las condiciones de estabilidad».

«Es hora de conceder a la sociedad catalana y a la española un nuevo horizonte, que la política sea el marco que resuelve las diferencias». Santos Cerdán ha ofrecido una breve declaración pública, y después ha admitido algunas preguntas de los periodistas presentes en la rueda de prensa, celebrada en Bruselas. El acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez incluye la amnistía para casos de lawfare, una reclamación de la formación independentista «para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato».