El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado este miércoles los actos vandálicos en la sede nacional del PSOE en la calle Feraz, pero ha advertido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que no puede dar lecciones cuando va a «amnistiar la violencia» con la Ley de Amnistía que negocia con los independentistas. «Dejemos las cosas claras. De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos y antidemocráticos y del otro quienes condenamos lo uno y lo otro», ha declarado Feijóo en la jornada parlamentaria del PP 'Frente a la amnistía, igualdad, libertad y dignidad' organizadas por el Grupo Popular.

Ante los diputados y senadores del PP que han asistido a estas jornadas, Feijóo ha asegurado que la amnistía es una «aberración democrática desde el punto de vista político, una indecencia desde el punto de vista moral e ilegal desde el punto de vista jurídico». Dicho esto, ha avisado que el PP, esté en el Gobierno o en la oposición, tiene una «enorme responsabilidad» y van a seguir haciendo su trabajo porque son «el único refugio constitucional que tienen los españoles en este momento». Y lo harán, ha dicho, aunque les intenten «chantajear».

Feijóo, que ha criticado que los «profesionales de la manipulación y la mentira» digan que él no es «claro», ha afirmado que «la violencia no tiene cabida en democracia», provenga de «ultras de extrema izquierda» o de «extrema derecha», y «debe rechazarse siempre». Eso sí, ha subrayado que su «impunidad tampoco» tiene cabida en democracia. Por eso, ha recalcado que el PP no va a aceptar «ninguna lección» del PSOE y de quienes «convocaron manifestaciones en las sedes del PP»; «fletaron autobuses para protestar contra los resultados electorales»; les «hicieron escraches» a dirigentes y miembros del PP; o «rodearon el Congreso cuando estaba reunido el Pleno de la Cámara».

Es más, ha subrayado que el PP no va a aceptar «ninguna lección de quienes están trabajando para que los actos violentos queden impunes» en la Ley de Amnistía, en alusión a las acciones de CDR o Tsunami Democratic. Así, ha dicho que «mientras se está criticando a los ultras», «los mismos que la critican son aquellos que están dando impunidad a los actos violentos que a ellos les interesa». Feijóo ha indicado que, tras los disturbios en Ferraz, distintos miembros del PSOE han señalado que quien no condena la violencia, la alienta. A su entender, «tienen razón y deberían aplicarse el cuento», dado que, según ha dicho, los socialistas pretenden «amnistiar» la violencia que se produjo en Cataluña tras la sentencia del 'procés'.

«Y cuando tú pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ningún ejemplo, ni ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia», ha espetado a Sánchez. En este sentido, ha dicho que es «curioso» que al PP, que está para «defender el Estado de Derecho», le acusen «aquellos que están conculcando el Estado de Derecho». Según ha dicho, «nadie va a conseguir estigmatizar la oposición cívica al disparate» porque son «muchos más» los que estamos convencidos del «sinsentido iniciado por Sánchez simplemente para mantenerse» en el poder tras perder las generales.

El presidente del PP ha afirmado que Sánchez es «el principal responsable de lo que está ocurriendo en España» y le ha exigido «dar marcha atrás» porque sus decisiones que va a tomar «no tienen el consentimiento de los españoles» y «no garantizan la convivencia, sino que la destruyen». En este punto, ha reiterado que en la defensa de la igualdad de los españoles nadie les va a «callar» ni les va a «parar» y seguirán «alzando la voz» en todos los ámbitos, incluida la calle, con «movilizaciones pacíficas en defensa del Estado de Derecho» como la que, según ha dicho, van a celebrar este domingo en las plazas de las ciudades de España. «No vamos a dejar de señalar lo que está pasando, ni normalizarlo ni que caiga en el olvido, que es lo que pretenden», ha resaltado, para avisar que los socialistas lo que buscan es «cambiar de conversación» sobre lo que supone la amnistía pero no lo harán porque «se juegan las libertades, el Estado de Derecho y la democracia española».

En su intervención, Feijóo ha enumerado las consecuencias «nefastas» que tendrá la amnistía, como convertir al Tribunal Supremo en órgano «opresor». A su juicio, no supondrá la paz porque no hay conflicto y debilitará el Estado de las autonomías. Tras denunciar el «secretismo» y la «ocultación» por parte del Gobierno del proceso de negociación de la investidura de Sánchez, ha resaltado que todo esto «no se hace para una reconciliación» sino que «lo único que quieren los independentistas es que esto sea la primera piedra» y «el inicio de su singladura hacia, aparentemente, un referéndum». Feijóo ha señalado que la amnistía es un pago para que Sánchez sea presidente, un «cambalache» que se hace «con un fugado de la Justicia» pensando solo en su interés personal. En su opinión, «cuando se niegan los intereses generales la propuesta se convierte en amoral».

Asimismo, el presidente de los 'populares' ha alertado del «retroceso» económico que, a su juicio, supondrá la amnistía porque lastrará la competitividad generando «inestabilidad e incertidumbre». Y ha avisado que las consecuencias «las pagarán los de siempre», aquellos que tienen menos capacidades y rentas más bajas. «Arrasar con la seguridad jurídica supone expulsar las inversiones de nuestro país, supone lastrar la competitividad de nuestra economía y por supuesto poner palos en la rueda a el desarrollo económico de nuestro país», ha aseverado, para sentenciar que la amnistía es «mala desde el punto de vista económico». Previamente, se ha producido un debate entre varios juristas y catedráticos -que ha moderado la periodista Marisa Cruz-, como Teresa Freixes, Nicolás González Cuéllar Serrano, Tomás Ramón Fernández, José Manuel Vera Santos y Enrique Gimbernat Ordeig.