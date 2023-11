Junts defiende que la amnistía debe permitir el regreso de Puigdemont: «Obviamente»

La exconsellera de Presidencia de la Generalitat Meritxell Budó (Junts), ha defendido como miembro del partido que la ley de amnistía debe permitir «obviamente» la vuelta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a Catalunya. «Esta amnistía debe recoger todo aquello que tiene que ver con las personas que han querido ejercer la libertad política en Catalunya, con lo cual obviamente el presidente Puigdemont debe poder volver», ha asegurado en una entrevista de Europa Press.

Según Budó (ahora alcaldesa de La Garriga y presidenta de la ACM), no se entendería una amnistía que impidiera el retorno del expresidente catalán y también eurodiputado de Junts, aunque ha mostrado su confianza en la decisión que se tome. «Primero tenemos que ver si hay o no un acuerdo, si hay esta amnistía o no. Pero lo repito: yo lo que celebraría es que se puedan restablecer los derechos personales, civiles y políticos de las personas que han sufrido la represión del Estado», ha dicho.

«Punto de inicio»

Sin precisar qué conllevaría el retorno del expresidente, considera que la amnistía sería «un punto de inicio en lo que es la resolución del conflicto, que todavía existe y que se debe resolver desde el diálogo y la negociación» para llegar a un punto final que, a su juicio, puede pasar por un referéndum. «No reparará todo el daño que se ha sufrido durante estos seis años de represión, pero sí resolverá esta persecución que algunos dirigentes políticos y ciudadanos de este país, la sociedad civil, vienen sufriendo a raíz de todo lo que ha conllevado el 1-O», ha manifestado. Para ella, la amnistía genera «el máximo consenso» entre la ciudadanía de Catalunya, por lo que defiende que debe ser el punto de inflexión necesario para buscar una salida al conflicto.