Valtònyc sugiere a MÉS que exijan su libre retorno a cambio del voto en la investidura de Pedro Sánchez

El artista mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido con Valtònyc, sugirió este pasado domingo a través de Twitter que MÉS per Mallorca solicite su retorno a España a cambio del voto del diputado Vicenç Vidal en la investidura de Pedro Sánchez.

Valtònyc dejo caer la propuesta en una respuesta a un tuit del coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, donde este último se posicionaba en favor de que la amnistía pueda incluir el caso del rapero mallorquín y el del rapero Pablo Hasél. Aunque Valtònyc agradeció la idea, le sugirió ir más allá y ejercer presión con el voto de Vicenç Vidal.

«Lluís, gracias por el tuit pero vosotros también tenéis el diputado Vicenç Vidal de MÉS per Mallorca en el Congreso de los Diputados y Pedro Sánchez también necesita vuestro voto para poder gobernar. ¿Por qué regaláis el voto y no pedís mi retorno a cambio?», dijo.

Lluís, gràcies pel tuit però vosaltres també teniu al diputat @vidalmatas14 de @MESperMallorca al Congreso i Pedro Sánchez també necesita el vostre vot per governar. Per què regaleu el vot i no demaneu el meu retorn a canvi? https://t.co/E2zoUAivq5 — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) October 1, 2023

Anteriormente, en el otro tuit, Apesteguia había lamentado que los casos de los raperos parece, a priori, no encajar en una amnistía dado que «lamentablemente ERC y Junts no los quieren hacer encajar y porque entienden (o esconden) que la represión contra el Procés no es algo aislado sino parte de una dinámica antidemocrática muy amplía».

No hi encaixen perquè lamentablement @Esquerra_ERC i @JuntsXCat no els hi volen fer encaixar, i perquè no entenen (o amaguen) que la repressió contra el procés no és un fet aïllat sinó part d'una dinàmica antidemocràtica amplíssima.



Dit això, benvinguts sigui els altres camins! https://t.co/BzPZBNNaNE — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) September 30, 2023

«Ninguno de nosotros se olvida en ningún momento de ti y no pararemos hasta que puedas volver. Sabes que nunca he pedido actos de fe, así que trabajaremos en ello que es de lo que se trata. Eso sí, el zasca dominical no me lo quita nadie, ¿eh?», respondió Apesteguia a la sugerencia de Arenas.