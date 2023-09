El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha cargado este viernes contra una eventual aprobación de una amnistía en España para los líderes del 'procés' catalán, porque es «una enmienda a la totalidad a aspectos que van unidos a una democracia liberal: la igualdad y el Estado de derecho».

Así de contundente se ha mostrado en su primera intervención en un diálogo con el expresidente de Chile Sebastián Piñera y moderado por la exministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez, en la segunda jornada del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, celebrado hasta este sábado en la Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra).

Aunque no ha querido pararse especialmente en la «famosa amnistía», porque «desconoce las intenciones de quien pueda hacerlo», Rajoy sí ha advertido que sería un ataque frente a la «igualdad» y al «Estado de derecho».

El expresidente lo ha vinculado con el populismo, que «es contagioso», y ha advertido que «hay que andar con cuidado con las malas compañías, porque suelen ser muy peligrosas en todas las facetas de la vida y llevan a tomar decisiones impropias de las democracias liberales».

«Para no entrar en detalles, voy a hablar de una decisión que no nos consta que se haya tomado (la amnistía) pero que a mí me pone muy nervioso. Una decisión que es consecuencia de aliarse con quien no había que aliarse», ha recalcado Rajoy.