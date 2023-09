El Gobierno acusa a Aznar de comportamiento «golpista» y pide a Feijóo que le desautorice

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha acusado al expresidente del Gobierno José María Aznar de tener un comportamiento «golpista» y ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Fejóo, que le pida una «corrección inmediata» de sus palabras preguntando si lo siguiente que va a pedir es un «alzamiento». Así ha respondido el Ejecutivo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al llamamiento realizado este martes por la mañana por José María Aznar a «plantar cara con toda la determinación» y realizar un nuevo «¡Basta ya!», para evitar que el Gobierno de Pedro Sánchez consume un acuerdo con el huido Carles Puigdemont que suponga una Ley de Amnistía y lo que el expresidente del Gobierno considera un «proyecto de disolución nacional».

Según José María Aznar «España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de disolución nacional se consume». Pero para ello, ha dicho, «hay que decir de nuevo ¡Basta ya! España no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo, ni en la destrucción programada de la nación». La Portavoz del Gobierno considera de «absoluta gravedad» que un expresidente del Gobierno haga este tipo de declaraciones que, según su opinión, «se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas» que «a los propios de un expresidente» y lo ve incompatible con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país.

Acusa a Aznar de mentir a los españoles el 11M

Dicho esto, ha cargado contra Aznar a quien ha acusado de mentir a los españoles tras el atentado yihadista del 11 de marzo de 2004 en Madrid: «fue él quien utilizó el mayor atentado terrorista a nuestro país». Por ello, ha dicho que quién hizo todo eso tiene «poca credibilidad y sus declaraciones no tienen ningún valor político y ni siquiera moral». No obstante y por lo que representa su figura y el papel que aún tiene en el PP, la Portavoz del Gobierno cree que estas palabras requerirían de una petición inmediata de Feijóo «para que lo rectificara», insistiendo en que este tipo de comportamiento se corresponden con sistemas antidemocráticos y se trata de «llamamientos golpistas». Según Isabel Rodríguez, estos comportamientos no son nuevos en el PP, por ello ha insistido en la necesidad de rectificación y se prgunta«¿qué sería lo siguiente, la llamada a un alzamiento?».