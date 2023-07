Alberto Núñez Feijóo: «Pido al PSOE y al resto de las fuerzas que no bloqueen el gobierno»

Alberto Núñez Feijóo ha valorado la noche de este domingo los resultados de las elecciones del 23J como positivos: «Muchas gracias España, muchas gracias Madrid. Después de 7 años de nuestra última victoria en las elecciones generales, el PP ha vuelto a ganar las elecciones generales. Me siento muy orgulloso». «Los españoles saben que hemos pasado de ser segunda fuerza a ser el partido más votado», ha indicado desde el balcón instalado en la sede del PP en Génova.

El popular se ha dirigido directamente al Partido Socialista y ha pedido a Pedro Sánchez que deje gobernar a la fuerza más votada: «Como candidato con más apoyo me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles. Pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España. Le pido al PSOE y al resto de las fuerzas que no bloqueen el gobierno de España una vez más, todos los candidatos más votados en España han gobernado después de ganar las elecciones». «Nuestra obligación ahora es que no se abra un período de incertidumbres en España. Mi deber es abrir el diálogo para intentar gobernar nuestro país en base a los resultados», ha asegurado.

El político ha puesto en valor durante su intervención la mejora de sus resultados respecto a las anteriores elecciones: «Nunca antes nuestro partido había subido con tanta intensidad en unas elecciones generales. Hemos obtenido un resultado que hace año y medio parecía imposible. Hemos conseguidos 3 millones de votos más que en las últimas elecciones generales». Un discurso que ha sido interrumpido por gritos de simpatizantes que coreaban «Ayuso, Ayuso, Ayuso» y también «Oa, oa, oa, Feijóo a la Moncloa».

El partido liderado por Feijóo ha logrado 136 diputados, se trata de 47 más que en los comicios de 2019. Por su parte, el PSOE tiene 122 escaños, 2 más. Vox mantiene la tercera posición, aunque pierde 19 parlamentarios, ya que consigue 33. Sumar se hace con 31 diputados, 7 menos que Podemos y Más País (ahora se presentan bajo la marca del partido de Yolanda Díaz) en los comicios de 2019.