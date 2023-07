La candidata al Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha anunciado este lunes, que su partido «garantizará el derecho a la movilidad de los jóvenes manteniendo la gratuidad del transporte público la próxima legislatura». Armengol, ha pedido, que «no se vuelvan atrás proyectos relacionados con la movilidad de nuestras islas» y que «el dinero presupuestado para el tranvía de Palma o el tren de Levante no se pierdan con los nuevos gobiernos del PP y Vox».



«Necesitamos un gobierno progresista en Madrid que siga empujando en esta línea de trabajo que es lo que hemos hecho desde el Gobierno de las Islas Baleares para hacer posible una apuesta valiente por el transporte público colectivo y sostenible para nuestra comunidad autónoma», ha añadido la socialista.



La expresidenta balear ha insistido en la necesidad de «proteger nuestro medio ambiente y luchar contra el cambio climático, para pensar en los que venderán mañana, porque no hay un planeta B y es fundamental continuar desarrollando proyectos relacionados con mejorar nuestra forma de desplazarnos». Por último, la candidata al Congreso de los Diputados ha pedido el voto «a todos aquellos progresistas de nuestro país y que no se queden en casa porque este domingo tenemos la obligación de ir a votar para seguir avanzando porque si no lo hacemos volveremos 50 años atrás».