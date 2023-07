¿Qué sabemos sobre que RTVE haya contratado supuestamente seguridad privada durante los directos de los Sanfermines para evitar que se cuelen gritos de «que te vote Txapote, Sánchez»?

«RTVE contrata seguridad privada» para que no se cuele «en directo ¡Que te vote Txapote!». Así se está difundiendo que la cadena de televisión pública habría contratado a personal de seguridad durante los Sanfermines para que supuestamente no se colase esa frase dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los directos desde Pamplona. Para difundirlo han usado una captura del Informativo de RTVE en la que aparece el reportero Adrián Arnau y, detrás, dos vigilantes de seguridad de espaldas.

Desde RTVE afirman a Maldita.es que no han «contratado seguridad privada para los reporteros» sino para «las unidades móviles desplazadas». Y añaden que no es algo nuevo puesto que «siempre hay seguridad cuando hay eventos en el exterior». Adrián Arnau también ha afirmado en Twitter que «es mentira» y que los vigilantes de seguridad de la imagen «custodian las unidades móviles de RTVE». Hemos contactado con la empresa de seguridad, pero hasta la fecha de publicación de este artículo no han respondido.

RTVE afirma que siempre que hay eventos en el exterior contrata seguridad privada para sus unidades móviles

En redes sociales se comparte la captura en la que aparece Arnau con comentarios como estos: «Radio Televisión Espantosa ha contratado seguridad privada para evitar que la gente se acerque a cámara y grite #QueTeVoteTxapote» O «RTVE al rescate de Sánchez: contrata seguridad privada por miedo a que se vuelva a colar en directo ¡Que te vote Txapote!».

Esta captura es del Informativo de RTVE del 8 de julio y se ha publicado en una web con un texto titulado de esta manera: «RTVE contrata seguridad privada por miedo a que se vuelva a colar en directo ¡Que te vote Txapote!».

El contenido que publica la supuesta contratación de seguridad privada para que no se cuele el «que te vote Txapote» no cita a ninguna fuente y la única supuesta prueba que aportan es esa captura del Informativo 24H de RTVE del 8 de julio en el que se ve al reportero Adrián Arnau desde Pamplona y detrás, de espaldas, aparecen dos vigilantes de seguridad.

En Maldita.es hemos contactado con el equipo de prensa de RTVE y nos dicen que no han «contratado seguridad para los reporteros». «Las que tienen seguridad son las unidades móviles desplazadas, como en otros dispositivos en directo que se hacen en el exterior», aseguran. Y añaden que se contrata seguridad para eventos en el exterior «desde siempre».

La misma web que publicó el contenido que circula había publicado unas horas antes que «una vez más en San Fermín se cuela el grito de "Que te vote Txapote" en una transmisión en directo de RTVE», con un vídeo en el que vemos a Javier Erro, reportero de esta cadena de televisión, entrando en directo [min. 08:52] mientras varias personas alrededor de él se acercan al micrófono y dicen esa frase.

El reportero que aparece en la captura, Adrián Arnau, afirma que el contenido es «mentira»

Después de que el contenido se compartiera en redes sociales, Arnau ha publicado que lo que se difunde es «mentira» y que los vigilantes «custodian las unidades móviles de RTVE».

El periodista también dice que en el momento en que se tomó la captura estaba «al lado» de los vigilantes, que «vieron cómo dos chicos borrachos me empujaban e insultaban gravemente». Al inicio de las imágenes emitidas los vigilantes de seguridad no aparecen en pantalla. Sin embargo, en un momento dado uno de ellos cruza la imagen de lado a lado y poco después aparece otro y se dirige a una persona que se acerca por detrás a Arnau. En ningún momento se escucha la conversación que mantiene el vigilante con esa persona.

Arnau ha publicado un hilo de Twitter con varios vídeos de directos desde Pamplona en los que los asistentes a las fiestas insultan al reportero cuando entra en directo. En ellos no se ve a ningún vigilante de seguridad.

El Consejo de Informativos de TVE ha publicado un comunicado en el que dice que «condena todas las muestras de acoso sufridas» por sus compañeros mientras ejercen su trabajo.

RTVE tiene un contrato vigente con la empresa de seguridad Sasegur, la de los vigilantes de la imagen, para servicios en el exterior

RTVE contrató en 2021 un servicio de vigilancia y seguridad para sus centros territoriales en varias comunidades autónomas, incluido el de Navarra, según se puede ver en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La licitación constaba de seis lotes y el número 2 incluía a Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y León y País Vasco. Ese lote fue adjudicado a la empresa Sasegur S.L., la misma de los vigilantes de seguridad que aparecen en las imágenes, como vemos por sus uniformes.

El plazo de ejecución para esta licitación era de doce meses, pero en noviembre de 2022 se prorrogó el contrato por otros doce meses, por lo que en la actualidad continúa vigente.

En la memoria justificativa de este expediente podemos leer que en el contrato se incluyen servicios en el exterior: «También se incluyen otros servicios variables, que tienen lugar como consecuencia de la actividad de la Corporación y que también tienen carácter temporal y son consecuencia de la producción de programas y retransmisiones en el exterior».

Hemos contactado con la empresa, pero hasta la fecha de publicación de este artículo no hemos obtenido respuesta.

En resumen, tras difundirse que RTVE ha contratado seguridad privada para evitar que se oigan los gritos de «que te vote Txapote, Sánchez» durante sus directos desde los Sanfermines, la cadena de TV afirma que no la ha contratado para los reporteros, sino «paras las unidades móviles», como hacen «desde siempre» cuando hay eventos en el exterior, aseguran.

