El candidato socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se encontraron ayer noche a la sede de Atresmedia donde se celebró el único cara a cara entre ambos en la carrera a las elecciones del 23J. El primero en llegar fue Núñez Feijóo con una indumentaria en la que predominaba el azul y una carpeta tamaño folio bajo el brazo. Acudió con su directora de gabinete, Marta Varela, que le asesoró durante la pausa publicitaria. Minutos más tarde, llegó Pedro Sánchez, vestido con una corbata granate y traje azul. Estuvo acompañado por Óscar López, director del Gabinete de Presidencia.

Sánchez y Feijóo protagonizaron su primer choque dialéctico en el arranque del debate con el primer bloque a cuenta de la marcha de la economía, que para el socialista es positiva, sobre todo por la creación de empleo, mientras que para el candidato del PP va mal. Con continuas interrupciones en sus intervenciones e incluso protestas de Sánchez, que en varias ocasiones dijo que no eran verdad las afirmaciones de su oponente sobre la economía o el mercado laboral, Feijóo le mostró tablas y estadísticas para demostrar sus argumentos en contra.

Sánchez destacó que en estos años el empleo ha crecido «como nunca» hasta llegar a los casi 21 millones de personas empleadas, mientras que el crecimiento económico se ha multiplicado por cuatro «en circunstancias muy complicadas», en tanto que la inflación ha bajado por debajo del 2 %, por lo que aseguró que la están «controlando como en ninguna otra economía europea». «Vamos en la dirección adecuada, no podemos dar volantazos de manera brusca. Feijóo y Abascal aspiran a derogar todo esto», ha advertido.

Feijóo le dijo que asegurar que la economía va «como una moto» es una «falta de respeto a los españoles» que tienen sentido del humor pero no son «tontos». Y le advirtió de que el presidente del Gobierno tiene como «paradigma» económico la política de José Luis Rodríguez Zapatero, que sostuvo que España estaba en la «Champions League». Para Feijóo Sánchez es, tras Zapatero, el jefe de Gobierno que menos empleo ha creado, porque le adelantaron Rajoy y Aznar.

Política social e igualdad

Sánchez, acusó a Feijóo, de estar pactando «a sabiendas» con un partido «machista», en alusión a Vox, mientras que el líder del PP le reprochó la «ley sanchista del sí es sí», por la que aseguró que pasará a la historia. En el bloque de política social e igualdad Feijóo le dijo a Sánchez que su «principal problema» es «la ley sanchista del sí es sí», que ha puesto en la calle a 117 «violadores machistas» y beneficiado a pederastas, mientras que el presidente arremetió con los pactos del PP con Vox en diversas comunidades y ayuntamientos. «Un error jurídico se corrige porque es un error, pero el machismo, una declaración machista o xenófoba a sabiendas no es un error, es otra cosa», señaló Sánchez. «Están pactando con un partido machista que no condena la violencia machista y esto tiene consecuencias», ha añadido el líder del PP en alusión a Vox. «¿Quiere usted debatir con el señor Abascal? Debata usted con el señor Abascal, que yo soy del PP», contestó Feijóo.

Además, Feijóo se comprometió a facilitar su investidura si el PSOE es la lista más votada en las elecciones del 23 de julio. «Si es el candidato más votado me voy a abstener». Feijóo lanzó a Sánchez esta propuesta para que éste se comprometiera a permitir que el PP gobierne si gana las elecciones, oferta a la que el jefe del Ejecutivo no respondió.

Reproches e interrupciones

Sánchez y Feijóo se enzarzaron en la primera parte del debate en una continua disputa por los datos económicos, las consecuencias de la ley del «solo sí es sí», o los acuerdos con Vox, con reproches insistentes y quitándose la palabra, complicando la difusión de sus mensajes. Al término de los primeros 45 minutos de su enfrentamiento, los dos no pararon de interrumpirse, así como de acusarse recíprocamente de no decir la verdad y de trasladar sus quejas porque uno no dejaba hablar al otro para exponer sus planteamientos. En un momento fue muy difícil entender lo que ambos decían porque los dos hablaban a la vez, haciendo ininteligible el diálogo.

Feijóo, ha evocado el recuerdo del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA hace 26 años, para rechazar lecciones de Sánchez acerca de los pactos, por sus alianzas y acuerdos parlamentarios con EH Bildu. «De pactos no puede dar ninguna lección, de pactos usted no puede dar ninguna lección» y calificó a EH Bildu de «brazo político» de la banda terrorista ETA. Sánchez replicó que «no gobernamos con Bildu, ustedes sí gobiernan con Vox», ha replicado Sánchez, que ha planteado a continuación una pregunta a su adversario: «¿Señor Feijóo, usted duerme bien?».