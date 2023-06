La candidata del PSC por Barcelona a las elecciones generales y presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, se ha mostrado este miércoles crítica con la propuesta de referéndum planteada por los comunes, a quienes ha avisado: «No podemos volver a debates de hace diez años».

La cabeza de lista de Sumar-En Comú Podem en las elecciones del 23J, Aina Vidal, aseguró que su formación «no ha abandonado nada» con respecto al objetivo de un referéndum de autodeterminación, aunque en el programa figurará sólo la posibilidad de votar un acuerdo surgido de la mesa de diálogo, como también puntualizó la candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz.

Pero, en declaraciones hoy a SER Catalunya, Batet ha afirmado que los socialistas «marcan una línea muy clara» en estas elecciones: «Queremos avanzar, que el país progrese. Y en este tema queremos mirar adelante, no atrás. No podemos volver a debates de hace diez años». A su juicio, ese debate sobre el referéndum es «retroceder, volver a la casilla de salida y enredarnos en un tema que no lleva a ningún lugar. El marco legal en España es muy claro sobre el referéndum y el PSC está en la misma posición en la que ha estado en los últimos diez años. Hemos de avanzar y seguir en el camino del diálogo».

Aunque Batet ha esgrimido como solución la reforma federal de la Constitución, ha admitido que «no hay un marco adecuado ni propicio para esta reforma» en el contexto actual, por lo que la apuesta debe seguir siendo «consolidar la cooperación entre administraciones y conseguir confianza y lealtad».

La dirigente socialista se ha mostrado convencida por otro lado de que el PSC puede vencer en Cataluña en el 23J: «El PSC ha ganado las autonómicas y las municipales. Es muy importante ganar ahora las generales. Salgo con esa convicción y ánimo».

Unas elecciones que son clave porque un cambio de gobierno «podría hacer mucho daño y producir muchos retrocesos: estamos en esa coyuntura». Por último, respecto a las negociaciones para la Diputación de Barcelona, ha dejado claro que el PSC busca «conseguir un gobierno estable» y, en ese sentido, ha recordado que hasta ahora el gobierno de PSC y Junts había «funcionado y había sido muy útil para los ciudadanos. Creo que era bueno reeditar ese acuerdo».

Batet ha lamentado, sin embargo, que Junts priorice sus «fobias o filias» y actúe de forma «más partidista que buscando el interés general»; ante eso, ha avisado de que el PSC hablará con diferentes partidos para lograr «un acuerdo estable», algo que «evidentemente es más fácil con unas fuerzas con otras», ha dicho al ser preguntada sobre el PDeCAT o los comunes, aunque Batet ha evitado nombrar a ningún partido en concreto.