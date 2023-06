La sesión de investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern se cruzará con el inicio de la campaña para las elecciones generales del 23 de julio. Si la candidata del PP no consigue ser elegida en primera vuelta, lo que sólo es posible con el sí de Vox en la segunda votación, la portavoz socialista, Francina Armengol, estará ya en su primer día de campaña. Este miércoles el comité electoral del PSIB ha ecelbrado una reunión para fijar calendario y íneas generales de la campaña (diseñada desde Madrid pues son unos comicios estatales), que se prolongará hasta el 21 de julio.

El BOE publicó este miércoles la lista de candidaturas que se presentan por las Islas. Aunque son unas elecciones que se plantean como una segunda vuelta de las generales por parte de PP y PSOE, por Balears se presentan hasta seis formaciones que no tienen la más mínima opción. Son esos partidos que nunca superan el 1 % de porcentaje pero que buscan un hueco: es el caso de Frente Obrero, Por un Mundo más Justo, Recortes Cero, Partido Comunista de los Trabajadores de España, PACMA y Coalició per Balears, el partido que preside el exconcejal por CS Josep Lluís Bauzá. El PI, que comparte un espacio político similar, decidió no presentarse.

Francina Armengol encabeza la candidatura del PSOE al Congreso y José Vicente Marí es el número uno por el PP. Esas elecciones no son un asunto de dos. Vox sale a mantener sus dos escaños con la candidatura que encabeza Jorge Campos. Vox quiere participar en Gobierno estatal como ya ha conseguido en algunas comunidades.

El cuarto partido en juego es Sumar, el proyecto de Yolanda Díaz y en el que también se mira el PSOE de Pedro Sánchez para una coalición de izquierdas. Sumar ha elegido a Més per Mallorca para liderar la candidatura, que en las Islas se llamara Sumar Més. Su cabeza de lista es Vicenç Vidal, que este miércoles se reunió con la candidata estatal.

Més confía en ese tirón para que una opción insular tenga representación en el Congreso por primera vez desde 1977, el año en que se celebraron las primeras elecciones después de la muerte de Franco. Podemos y EU participan en la candidatura de Sumar.