Las elecciones generales en verano benefician a un partido de Baleares. Esta es la conclusión a la que llega el catedrático emérito de Geografía Humana de la UIB, Pere Salvà. En concreto, se refiere a Més per Mallorca o a las formaciones políticas con las que se presente en coalición, ya que se está hablando de que podría concurrir junto a 'Movimiento Sumar', liderado por Yolanda Díaz a nivel nacional. «Si Unidas Podemos desaparece, Més tendrá más posibilidades, especialmente si concurre con El PI», razona.

Salvà llega a esta deducción porque se prevé que haya mucha abstención en los comicios del próximo 23 de julio y esto favorece que los partidos pequeños tengan más fácil entrar en las instituciones, puesto que necesitan menos votos para ello. Esto que podría suceder en Baleares, también podría darse en el resto de comunidades autónomas. De ser así, el próximo Congreso de los Diputados sería más plural de lo habitual.

Votar a 30º ó más si hay ola de calor

La delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha informado que la temperatura habitual de un 23 de julio en Mallorca es de 30º. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este mes también suele haber olas de calor, en las que se dispara el mercurio y puede superar los 40º; a lo que hay que añadir el efecto de la humedad. Ir a votar en estas circunstancias no es lo más cómodo para los electores, sobre todo para los más mayores; especialmente incómodo será para los miembros de las mesas electorales, ya que muchos de los colegios públicos no tienen aire acondicionado. De hecho, es la primera vez que se celebran elecciones generales en pleno mes de julio. Sí se han realizado autonómicas en el País Vasco y Galicia, ya que se tuvieron que retrasar a consecuencia de la COVID-19. Cabe destacar que en Andalucía está prohibido celebrar elecciones autonómicas en verano, pero las generales sí se podrán desarrollar porque son competencia estatal.

Otro motivo que podría incrementar la abstención es que un 30 % de los españoles están de vacaciones en julio y, precisamente, esta cifra se incrementa el 23 de julio porque varias comunidades hacen puente el lunes porque el martes, 25 de julio, es el día de Santiago. Se espera que muchos electores voten por correo; ya se han visto colas en algunas oficinas. En este punto, Salvà precisa que en las Islas no hay tanta gente de vacaciones como en otras regiones; ya que al ser el sector servicios el principal motor de la economía, gran parte de la población trabaja.

Hastío de los ciudadanos

Aunque estos dos factores influirán, el catedrático emérito de Geografía Humana de la UIB sostiene que el que más peso tendrá en la previsible abstención es el hastío de los ciudadanos hacia la política. A su modo de ver, uno de los motivos principales de la desconexión de los ciudadanos con los partidos políticos es que estos no hablan de soluciones reales para los problemas que más les preocupan. «En la campaña electoral del 28M se ha hablado mucho de vivienda, pero no he visto soluciones reales», reprocha. En su opinión, la elevada abstención podría evitarse si las formaciones políticas se centrasen en los temas que afectan y preocupan a los votantes. «Los políticos tienen que salir a la calle; los mítines ya no funcionan», concluye.