Auge y caída de Podemos.

De 111.628 votos por Balears en las generales de 2015 (un 23,07 %) a 19.552 en las autonómicas del pasado 28 de mayo, lo que supone un porcentaje del 4,40 %. Esa es la evolución de Podemos en las urnas. El partido que nació bajo el impacto del 15-M alcanzó su techo en 2016, donde se presentó con la marca Units Podem Més y se impuso al PSIB en Mallorca. En aquellas elecciones, los socialistas no lograron entrar en el Senado pero sí los morados. El PP se impuso en aquellos comicios: tres escaños al Congreso frente a los dos que obtuvo el PSOE, los otros dos de Units Podem Més (coalición formada por Podemos, Esquerra Unida y Més) y uno para Ciudadanos.

El año antes se habían celebrado elecciones autonómicas y Podemos se aproximó al 15 % y logró 10 asientos en el Parlament . En las de 2019, fueron 6 y el 28 de mayo de este año se quedó en uno. En 2019 se celebraron dos elecciones generales con siete meses de diferencia: unas en abril y las siguientes en noviembre.

Las de abril supusieron una debacle para el PP. La candidatura que lideraba Marga Prohens pasó de tres escaños a uno en el Congreso y fue la cuarta fuerza política de Balears, superada por PSOE, Ciudadanos y Podemos. Por primera vez se coló Vox en el mapa político de Balears que en las autonómicas de ese mismo año consiguió tres actas. El 28 de mayo, esos tres escaños de la extrema derecha han pasado a ocho. Cs ha desaparecido del mapa y prácticamente Podemos también. Toda la dirección del partido morado en Balears ha presentado su dimisión y pasadas las elecciones de julio convocará una asamblea para elegir una nueva.

Podemos todavía no ha decidido formalmente si aportará algún nombre a la candidatura que en las Islas se llamará SumarMés el 23 de julio y que apoya a Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del Gobierno. Sumar busca ocupar el espacio de Podemos. La dirección balear calla y no informa de si intentará incorporar algún nombre en la lista que se presentará por Balears. La encabeza Vicenç Vidal (Més). Podemos no participó en el proceso previo. EU dará a conocer el viernes su propuesta para el número dos. Sumar quiere que tras las generales IU y Podemos se fusionen y sean Sumar.