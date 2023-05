Antònia Jover, la coordinadora balear de Podemos que fue candidata autonómica en las elecciones del pasado domingo –y que no consiguió escaño– reunirá este miércoles a la ejecutiva del partido y, después, al Consejo Ciudadano Autonómico, el máximo órgano de la formación morada. Jover ha admitido los malos resultados de la coalición Unidas Podemos –pasó de 6 representantes a uno en la Cámara balear, desapareció del Consell y sólo logró un asiento para el pleno del Ajuntament de Palma– pero considera que debe continuar al frente de la organización.

Aunque nadie había pedido formalmente en Podemos la renuncia de Jover, en la madrugada del lunes se difundió un tuit falso (una práctica no infrecuente recuente en la red ya que existe un aplicación maliciosa que lo permite) donde indicaba que había decidido dar un paso atrás y renunciar.

Unidas Podemos todavía no había reunido a la dirección para una valoración pública. La tesis de la organización en Balears es que se ha votado en clave estatal y que los resultados de las Islas son coincidentes con los del resto del Estado. El vicepresidente del Govern en funciones, Juan Pedro Yllanes, sí pidió la dimisión, no sólo de la dirección balear sino de la estatal. Lo hizo en unas declaraciones a Onda Cero. En su opinión, todo Podemos debía integrarse en Sumar. Yllanes no milita en Podemos.

Este miércoles se abrirá el proceso para presentarse a las elecciones generales. La coordinadora balear da por hecho el acuerdo de unidad entre Podemos y la plataforma Sumar con la que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz pretende ser candidata a la presidencia del Gobierno.



Esquerra Unida ha reunido el martes a su ejecutiva y aboga por la fórmula de integrarse en Sumar y en el partido instrumental que esta plataforma ha creado para las elecciones del 23 de junio. La dirección balear de Podemos también defiende el acuerdo. «Habrá acuerdo entre Podemos y Sumar, con el nombre que sea, y también se presentará una lista por Balears», dijo Jover. Queda poco tiempo, sólo hay diez días de plazo que empezaron a contar ayer, para registrar el nombre de la coalición. Eso es algo que no compete a la dirección balear.

En realidad la organización de este proceso está en manos de la dirección estatal. Jover, sin admitirlo expresamente en una conversación con este diario, asume que no será candidata. En otras convocatorias se celebran procesos de primarias que duran varios días. Unidas Podemos logró dos escaños por Balears en las últimas elecciones generales: la propia Jover, que dimitió para ser candidata al Parlament, y Lucía Muñoz, que lideró la candidatura al Ajuntament de Palma.